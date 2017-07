(AMPLIACIÓN) PSOE, PODEMOS Y CS SE NIEGAN A PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DEL SENADO QUE INVESTIGA LA FINANCIACIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS

Etiquetas

- El PP les acusa de montar “numeritos” y ellos pedirán informe jurídico sobre el plan de trabajo aprobado por "la mayoría absoluta" de los populares. Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos anunciaron este jueves que sus formaciones no participarán en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos puesta en marcha en el Senado porque el plan de trabajo que se implanta en la misma es “sectario", está "viciado" y es "manipulador”.Los tres portavoces aprovecharon su exposición inicial para criticar las imposiciones que, a su juicio, ha establecido el PP en la comisión de investigación con su “rodillo de mayoría absoluta”, lo que provocó que la presidenta la misma, la popular Rosa Vindel, les pidiera que se centraran en el objeto de la comisión en varias ocasiones. El senador Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del PSOE, señaló que el PP está consiguiendo que la credibilidad en cuanto a su financiación sea “cero patatero”. Denunció que “pretenden hacer juicios políticos” trayendo a esta comisión sólo a los responsables de las finanzas de las formaciones de la oposición (PSOE, Podemos y Cs) lo cual demuestra, a su entender, que la comisión “les importa un bledo”. “Esfuércense para que la corrupción sea el segundo problema para los ciudadanos”, subrayó, al ser reiteradamente interrumpido por la presidenta de la comisión. La senadora de Podemos Pilar Garrido acusó al PP “de no respetar ni el Poder Judicial ni el Legislativo” y aprovechó su intervención para cargar contra los populares y los casos de corrupción en los que está implicado el partido, lo que llevó a afirmar que alguno de sus extesoreros “duerme” en la cárcel. También criticó el uso “partidista” del PP de las instituciones y señaló que hay dos ministros reprobados. Al considerar la presidenta de la Comisión que la senadora de Podemos se había desviado de los temas que se debían tratar llamó al orden. a la parlamentaria. Tras discutir la sobre aplicación del Reglamento de la Cámara, Garrido leyó un comunicado en el que acusaba al PP de manipular la comisión, tras lo cual la presidenta de la misma le quitó la palabra.Por su parte, Xavier Alegre, de Ciudadanos, se limitó a leer el comunicado conjunto que pactaron con PSOE y Podemos, en el que indican que los tres partidos renuncian "a formular cualquier pregunta a los comparecientes de hoy y de cualquier otro día bajo un plan de trabajo sectario, viciado y manipulador del PP”. Una vez finalizó el turno de cada uno de ellos, todos los senadores de PSOE, Cs y Podemos se levantaron de sus asientos y abandonaron la comisión. Por su parte, Luis Aznar, del PP, dijo al entrar en la comisión que nadie “va a hacer nada en contra de nadie” y que el ánimo de su grupo es “hacer un trabajo serio” que sirva para mejorar la financiación de los partidos. “Vamos a seguir con o sin oposición”, adelantó a sabiendas de que la oposición no iba a participar. INFORMETras abandonar la comisión, los portavoces de PSOE, Podemos y Cs explicaron a los periodistas su decisión de no participar en la comisión e investigación porque consideran que es una “comedia”. Para Esquerdo, el PP ha querido poner en marcha un “ventilador político para disipar todos sus casos de corrupción” con esta comisión, a la que han citado sólo a los responsables de finanzas de los partidos de la oposición.Por su parte, la senadora de Podemos denunció que el PP “sigue usando las instituciones para un uso partidista” y aseguró que la oposición va a solicitar a los servicios jurídicos del Senado un informe sobre el plan de trabajo aprobado por el PP porque lo ven un “despropósito” y que haber una posible vulneración de los derechos fundamentales. En este sentido, dijo que el PP ha solicitado la declaración del IRPF de los miles de ciudadanos que han participado en las campañas de 'crowdfunding' de Pedro Sánchez para las primarias y de Podemos para financiar las campañas electorales. La senadora insistió en que la comisión es una “farsa” porque el “único objetivo” que tiene es "tapar las vergüenzas del PP” que, a su entender, se están viendo en la comisión de investigación sobre las cuentas del PP del Congreso.PATALETAPor último, el portavoz de Ciudadanos en esta comisión, integrado en el Grupo Mixto, denunció que el PP puso en marcha esta comisión por una “pataleta, como en un patio de colegio”, y para contraprogramar la comisión del Congreso. Pese a la marcha de los senadores, el PP empezó a preguntar al primer compareciente, el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos. Tras casi 45 minutos de interrogatorio al responsable de finanzas de Podemos, el senador y portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, compareció ante los periodistas y lamentó la actitud de la oposición pero no quiso “perder ni quince segundos” en esta cuestión porque se mostró convencido que “cada día” van a “organizar algún número de estos” para poder comparecer ante los periodistas y “explicar la misma historia”. “Vengan o no a la comisión, el PP va a seguir trabajando con el que asista”, añadió.Por último, dijo que es de un “cinismo atroz” por parte de la oposición que digan que se marchan por el plan de trabajo del PP, cuando es “calcado” a lo pedido en el Congreso. Así que “para este viaje no hacen falta alforjas” porque se ve que lo único que quieren es investigar las cuentas del PP. Finalmente, indicó que en la comisión que investiga las cuentas del PP en el Congreso, “pese a las formas” de la oposición, el PP está trabajando y “no nos hemos ido”.ERC no ha participado en la Comisión, ni siquiera personándose en la misma. Misma actitud adoptó el PNV, que pese a que participó en la sesión constituyente presentando incluso un programa de trabajo, no ve conveniente, según fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, personarse en la misma por el tono político adquirido. A su juicio, la comisión debía enfocarse en tono "positivo y constructivo" para mejorar la claridad de las finanzas de los partidos.