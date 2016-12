(AMPLIACIÓN) PODEMOS ALERTA CONTRA LOS “ACUERDOS COSMÉTICOS” ENTRE PP Y PSOE PARA ESTA LEGISLATURA

Etiquetas

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, criticó este viernes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya instaurado con el PSOE “una suerte de ministerio de maquillaje social”, a través del cual está alcanzando una serie de “acuerdos cosméticos” que no solventan los problemas de los ciudadanos. Lo dijo en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados después de que Rajoy hiciera este viernes balance de 2016. Mayoral señaló que vio “pocas sorpresas" en el balance del año que este viernes hizo Rajoy, de quien aseguró que parece estar contento "de haber recuperado sus tijeras” para seguir haciendo “recortes” desde el Ejecutivo. El dirigente de Podemos criticó, además, que la “triple alianza” de PP, PSOE y Ciudadanos vaya a continuar en esa “senda de los recortes” y que instaure con los socialistas “una suerte de Ministerio de maquillaje social”, cuyo “ministro” es Antonio Hernando, a través del cual van a llegar a una serie de “acuerdos cosméticos” que no resuelven los problemas de la ciudadanía. Se refería a acuerdos como el relativo a la pobreza energética, al que llegaron la pasada semana PP y PSOE y explicaron en sendas ruedas de prensa el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el socialista Hernando.INTERESES DE LA "MINORÍA PRIVILEGIADA"Mayoral indicó también que Rajoy ha conseguido “trenzar los intereses de la minoría privilegiada” con sus políticas y que ese acuerdo cosmético con el PSOE es para “colgar medallas” a los socialistas por haberle apoyado en la sesión de investidura. Agregó que el Gobierno tiene sólo dialoga con sus “aliados”, que son quien “sostienen” a Rajoy en el Ejecutivo, y que sólo negocia con la “triple alianza”, en referencia a la suma de PP con PSOE y Ciudadanos.Sobre la reforma de la Constitución aseguró que “ninguna modificación se puede hacer de espaldas al pueblo”, reivindicando la celebración de un referéndum, y advirtió de los “elementos de distancia” que van a tener con respecto al resto de partidos. Dijo que desde Unidos Podemos esperarán a que haya una “propuesta en firme” para sentarse a dialogar en una mesa de negociación, aunque explicó que “por hablar no tenemos problema”. En el ámbito territorial apostó por dar “soluciones” y no sólo “cosmética”, porque ante la deriva secesionista “no hay alternativa” y Rajoy “está jugando en otro campo”.