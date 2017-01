(AMPLIACIÓN) LAS PONENCIAS DEL CONGRESO DEL PP RECIBEN 4.000 ENMIENDAS, 1.285 CENTRADAS EN LA PARTE POLÍTICA Y ESTATUARIA

Etiquetas

-La Ponencia Política y de Estatutos, la “ponencia marco” del cónclave, recibe 1.285 enmiendas. Las 3.128 personas que participarán en el XVIII Congreso Nacional del PP, que se celebrará en Madrid del 10 al 12 de febrero, han registrado un total de 4.000 enmiendas a las cinco ponencias, un número “muy superior” al de anteriores cónclaves nacionales, lo que el partido cree que responde a que hay un gran interés por parte de afiliados y organizaciones territoriales en “participar” en la vida interna de su formación. De éstas, 1.285 se centran en la Ponencia Política y de Estatutos, que coordina el vicesecretario Fernando Martínez-Maíllo.Así lo anunció la presidenta de la Comisión Organizadora del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido para explicar los detalles del cónclave nacional, que se desarrollará bajo el título ‘España adelante’, un lema con el que el partido de Mariano Rajoy quiere visualizar “un proyecto nacional, integrador, moderado y dirigido a superar y ganar los retos que la sociedad española tiene ante sí”.En el Congreso celebrado en Sevilla en 2012, se recibieron 1.532 enmiendas; mientras que en el de Valencia de 2008 ascendieron a 2.124. En este caso, son 4.000, repartidas de la siguiente forma: 1.285 a la Ponencia Política y de Estatutos, 740 a la Ponencia Social, 715 a la Ponencia Económica y de Administración Territorial, 840 a la Ponencia de Educación, Innovación y Cultura y 420 a la Ponencia de Europa y nuestro papel en el mundo.“Este Congreso es participativo” y es “importante para la puesta a punto de nuestro proyecto político”, aseveró, antes de destacar que “la democracia” está funcionando en el seno del partido y está siendo un Congreso “atractivo” para los militantes, dado el número de peticiones que han cursado para ser invitados a la cita del 10 al 12 de febrero. “Eso es una buena señal sobre la viveza del partido”, arguyó.En el Congreso participarán un total de 3.128 compromisarios, cuyo perfil medio responde a un profesional liberal de 48 años, siendo el compromisario electo más joven un estudiante de Baleares de 19 años y la de más edad una mujer de 84 años de Santa Cruz de Tenerife. EL 54% DE LOS COMPROMISARIOS TIENEN CARGOS PÚBLICOSEl 69% de los mismos son hombres, frente a un 31% de mujeres. Además, el 54% de los compromisarios (1.637 de los 3.128) ocupan cargos públicos. De ellos, 442 son alcaldes, 414 concejales y 258 diputados provinciales. También participarán 229 diputados autonómicos, 133 diputados nacionales, 145 senadores y 16 eurodiputados.A partir de este momento, los equipos de trabajo de cada ponencia revisarán una a una las enmiendas recibidas y se pondrán en contacto con los enmendantes para ver si es posible “un proceso de integración” de las sugerencias, al igual que ocurre con el trámite parlamentario.La Ponencia de Política y Estatutos se debatirá directamente en pleno y podrán participar todos los compromisarios, mientras que las cuatro restantes se abordarán primero en comisión y luego tendrán su debate en el pleno de aquellas enmiendas que no hayan sido integradas y que hayan aglutinado un apoyo mínimo del 30% de los participantes.Además, Rudi avanzó que “seguramente” se invite al Congreso de los populares a algún personaje representativo de la escena internacional, aunque reconoció que “la agenda no está cerrada todavía”, pero “siempre” es habitual cursar invitaciones a personas relevantes para la formación.Preguntada por la acumulación de cargos y el sistema de elección del presidente, dos de las cuestiones que están suscitando mayor debate e interés en los días previos al cónclave, dijo que su opinión como presidenta del PP de Aragón es que Fernando Martínez-Maíllo y su equipo han elaborado un “buen texto” en el que se da una “doble vía de participación” para elegir al presidente del partido. Sobre las incompatibilidades que pueden surgir por acumular cargos, dijo ser partidaria que “como línea general” una persona ocupe un cargo, por ser lo “razonable”. “Pero es verdad que no se puede ser inflexible en estas materias y tiene que haber margen de maniobra para analizar en cada momento y circunstancia”, reflexionó.