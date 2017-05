(AMPLIACIÓN) PRESUPUESTOS. EL PNV CONFIRMA UN ACUERDO CON EL GOBIERNO QUE INCLUYE UN CRONOGRAMA PARA LA 'Y VASCA'

Etiquetas

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, confirmó hoy el acuerdo con el Gobierno para apoyar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y aseguró que éste “no va contra nadie ni perjudica a nadie” e incluye un cronograma detallado para la 'Y vasca'. “No es agradable negociar en estas condiciones, pero me gustaría saber cuáles son las alternativas. Yo a esto no lo llamaría idilio, lo llamaría hacer política”, indicó Esteban en los pasillos del Congreso tras la intervención del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el Pleno con motivo del debate de las siete enmiendas a la totalidad presentadas por grupos parlamentarios de la oposición. Esteban señaló que se trata de un “buen acuerdo” que van a cumplir sin “sorpresitas” y agregó que el pacto “no perjudica a nadie” y es “adecuado para el momento que estamos viviendo”. “La política es el arte de lo posible y hay que cumplir con los Presupuestos”, señaló el portavoz peneuvista, que añadió que es necesario “buscar una estabilidad que todavía no existe”. Esteban se refirió a los puntos fuertes de este acuerdo, que aseguró no ha sido fácil cerrar, y celebró que en el mismo figure un cronograma sobre la 'Y vasca', que para el portavoz del PNV es una infraestructura no solo fundamental para Euskadi, sino que también tiene “interés europeo”. También destacó asuntos vinculados a I+D+i y en materia de competitividad empresarial, como la tarifa eléctrica, para que los costes de la electricidad sean más competitivos. Por el contrario, Esteban explicó que la política penitenciaria ha estado “excluida” de esta negociación. Con este acuerdo, el Gobierno garantiza que los PGE superen el debate de totalidad, aunque aún necesita un voto más para poder aprobar las cuentas de 2017.