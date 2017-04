(AMPLIACIÓN) PRESUPUESTOS. LA INTERVENCIÓN DE RAJOY DESBLOQUEA LA NEGOCIACIÓN CON EL PNV

Etiquetas

- El PNV no presenta enmienda a la totalidad pero precisa que el acuerdo no está cerrado. La intervención del presidente del Gobierno, Mariarno Rajoy, ha permitido desbloquear la negociación con el PNV de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque el acuerdo no está cerrado y las conversaciones seguirán en los próximos días, hasta la votación la próxima semana de las enmiendas a la totalidad. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, compareció en rueda de prensa nada más expirar el plazo para presentar las enmiendas de totalidad al proyecto del Gobierno. Explicó que las últimas 48 horas "han sido de locura y van a seguir siéndolo" porque el acuerdo no está cerrado y aún "no está absolutamente descartado" que el PNV pueda votar a favor de las enmiendas de totalidad presentadas por otros grupos. Sin embargo, han decidido no presentar una enmienda propia confiando en que prosigan los avances conseguidos en materias "importantes" gracias a la intervención directa de Rajoy en la negociación. Esas conversaciones, explicó, seguirán en los próximos días y en función de su resultado el PNV decidirá su voto. Esteban comentó hace pocos días que las posiciones estaban "alejadas" pero reconoció que en este tipo de negociaciones "lo que parece imposible en el último momento es posible", y dados los avances de las últimas horas cree que "podría haber bases para un acuerdo".