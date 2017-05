(AMPLIACIÓN) PRESUPUESTOS. MONTORO AFIRMA QUE SE HA “IMPUESTO” LA RESPONSABILIDAD Y HABRÁ NUEVOS PGE

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este lunes que la “responsabilidad” y el “sentido de Estado” ha acabado “imponiéndose” a la “política del ruido” y a intereses menores y habrá nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2017. En el debate del proyecto de ley de Presupuestos en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro aseguró que “España va a tener unos PGE adecuados al escenario económico y eso nos va a permitir impulsar la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo”. Montoro defendió la “disposición” del Gobierno a “negociar y dialogar” y quiso agradecer la “profunda implicación y generosidad política” de los grupos que han apoyado las cuentas tras hacer propuestas sin “desvirtuar” o “cambiar la esencia” de los PGE. “Todo hace predecir que vamos a poder” aprobar los PGE con “176 diputados que representan a toda España, a todas las comunidades y a siete partidos diferentes”, dijo el responsable de Hacienda, quien lamentó que el PSOE no se haya sumado. El Gobierno ha sumado el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, a los votos que ya había acordado con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro y UPN, que añadidos a los escaños del PP alcanzan los 176 apoyos.En este sentido, Montoro señaló que la Legislatura “no se podía poner en marcha dando signos de debilidad”, lo que hubiera ocurrido si no se hubieran conseguido apoyos suficientes para aprobar los PGE. El ministro puso de manifiesto el “sentimiento de agradecimiento y orgullo” del Gobierno hacia los grupos parlamentarios que “han sido leales” y garantizó que “ningún acuerdo va contra nadie” y ninguna de las iniciativas incorporadas “perjudica a ningún territorio”. “Hemos convencido y nos han convencido”, expuso.Además, subrayó que los PGE defienden la cohesión territorial y social y el interés general de los españoles, para añadir que los presupuestos son “buenos para todos: para España, paras las comunidades autónomos y para los ciudadanos”. Por otra parte, Montoro señaló que todos los acuerdos firmados con los distintos grupos son “justos y transparentes”. “Reto a cualquiera a encontrar una mancha en este pacto múltiple por la estabilidad de España, porque no lo hay”, dijo el responsable de Hacienda.“Sólo hay aportaciones justas y leales que han mejorado el proyecto del Gobierno para hacerlo merecedor del apoyo de esta Cámara”, dijo el ministro, quien afirmó que los grupos se han encaminado hacia la “puerta correcta” de salida de la crisis.Montoro dijo que “ojalá que esta colaboración se mantenga y se amplíe, porque al final de esta Legislatura lo importante es decir que definitivamente hemos vencido a la crisis y hemos abierto un futuro de bienestar para los españoles”.