(AMPLIACIÓN) PRESUPUESTOS. UNIDOS PODEMOS CARGA CONTRA LOS PGE Y DICE QUE ESTÁN “AL SERVICIO DE LA CORRUPCIÓN”

El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso cargó este miércoles contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que hoy presentó el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la Cámara por ser unas cuentas que están “al servicio de la corrupción”.Los diputados de Unidos Podemos insistieron en esta tesis durante el debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley del Gobierno que se produjo hoy en el Congreso. El portavoz en la Comisión de Economía de Unidos Podemos, Alberto Montero, reiteró que el proyecto del Ejecutivo demuestra “el poco aprecio que tiene por nuestro pueblo”. Montero criticó al PSOE por no apoyar la moción de censura que su grupo presentará y pidió a los socialistas que no hagan “reproches al Gobierno” cuando luego acaban apoyando al Ejecutivo.Asimismo, exigió al Gobierno “poner el foco” de los Presupuestos “en los grandes ejes de la transformación social” y añadió que para ello es necesario reducir la brecha del déficit social y generar empleo de calidad mediante el impulso de políticas expansivas. También instó a Cristóbal Montoro a implantar una política presupuestaria “que ofrezca algo más que el objetivo de déficit”. “Si el gasto social ha ido subiendo ha sido esencialmente porque hay un mecanismo automático de reconocimiento de derecho, que son las pensiones públicas, y como ese gasto ha ido subiendo y a ustedes eso les preocupa, han articulado mecanismos para la contención del gasto de las pensiones públicas”. UNAS “CIFRAS DRAMÁTICAS”Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, dijo a Montoro que parece un “antisistema” por “sus continuas reformas fiscales” y por ser artífice del “sistema más regresivo”. Tras tildar estas cuentas de “absolutamente injustas”, subrayó que son “cifras dramáticas” y “similares o peores” a las de 2011, ya que solo están beneficiando, dijo, a las grandes empresas, cuestión que contribuye a una “mayor desigualdad”. “Ustedes no representan al pueblo español”, indicó Garzón, que aprovechó para mencionar la amnistía fiscal y decir que son “el resumen de cómo el Gobierno protege a delincuentes”.Garzón también se dirigió en su intervención a los socialistas. “Han dicho que van a ser implacables con el PP”, pero, subrayó, “le tenemos que pedir que conviertan las palabras en hechos”. UN CANTO A LA RESIGNACIÓNJoan Mena, de En Comú Podem y portavoz adjunto de Unidos Podemos en la Comisión de Presupuestos, indicó, dirigiéndose a Montoro, que “nos ha cantado un fado portugués cuando hablaba del déficit económico y unas bulerías cuando nos hablaba de la recuperación”, y aseguró que la exposición del ministro fue “un canto a la resignación”. Enfatizó que estas cuentas constatan “la vigencia de la triple alianza”, al referirse a PP-PSOE-Ciudadanos, que “obedecen en los recortes, pero desobedecen en materia de asilo”. El parlamentario catalán aprovechó su intervención para cargar contra las partidas destinadas a Cataluña, y pidió al ministro que “deje de vender humo” porque “nuestra democracia y nuestro referéndum no tiene precio, y menos el precio de sus falsas promesas”. Por último, Yolanda Díaz, de En Marea, arremetió contra las partidas presupuestarias, calificándolas como “los presupuestos de las corrupción” que están “al servicio de sus amigos”, momento en el que instó a Mariano Rajoy a “dimitir” por presentar estas cuentas en el Parlamento. Son, afirmó, los PGE de las “políticas fracasadas” del PP que “deja tirados a los que más lo necesitan”. Díaz se refirió al ámbito gallego y le preguntó directamente al presidente del Gobierno si conoce en qué condiciones están las rías gallegas o si sabe el precio al que los ganaderos venden la leche.