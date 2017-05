(AMPLIACIÓN) EL PSOE PROPONDRÁ EN EL CONGRESO LA REPROBACIÓN DE CATALÁ

Etiquetas

- Ciudadanos también duda de su idoneidad, mientras el ministro defiende a Moix. El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados propondrá en el Pleno de la semana que viene la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la moción consecuencia de la interpelación urgente que le hará hoy mismo, y si en ésta Catalá no presenta voluntariamente su dimisión.Así lo anunció este miércoles la secretaria general del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, en su pregunta a Catalá en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. Fue una de las tres a las que tuvo que responder el ministro en la misma; además de Rodríguez, le preguntaron otro diputado socialista, Rafael Simancas, y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.Las tres tuvieron que ver con la supuesta intervención del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, en favor de los imputados por casos de corrupción del PP, en especial el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Pero fue Rodríguez quien avanzó la acción más concreta a nivel parlamentario cuando Catalá cuestionó la necesidad de la interpelación urgente que ha planteado el PSOE para esta misma sesión de control.En concreto, anunció que el Grupo Socialista “traerá a esta cámara su reprobación en la moción consecuencia de interpelacion la próxima semana si hoy no anuncia su dimisión. Por eso hemos planteado esta interpelación”.TRAS EL 'TAMAYAZO'Antes, Simancas ya le había afeado el nombramiento de Moix, que no tenía experiencia en la Fiscalía Anticorrupción, y le preguntó si se le designó por no haber actuado contra Esperanza Aguirre en su incidente en Gran Vía o por haber archivado tres veces el caso del Canal de Isabel II cuando estaba en la Fiscalía de Madrid. Un cargo que Moix ocupó desde 2003, meses después del ‘tamayazo’, por el que el propio Simancas no fue investido presidente de la Comunidad tras ausentarse en la votación dos diputados socialistas, por motivos nunca aclarados.Catalá defendió la experiencia de Moix y calificó de “incierto e injusto” dudar de ella. Respecto a Ignacio González y su interés en que se nombrara a Moix, el ministro recalcó que el expresidente madrileño “no tiene ninguna capacidad de influencia” y de hecho lo prueba el que ahora esté en la cárcel.Rodríguez elevó el tiro preguntando directamente a Catalá si iba a dimitir por haber nombrado a fiscales que están protegiendo a los imputados por corrupción del PP, lo que el ministro descartó al afirmar que seguirá trabajando por el interés general como hace 30 años, y puso en duda la necesidad de interpelarle cuando ya comparecen esta tarde él mismo y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.La portavoz socialista insistió en que González y el exministro Eduardo Zaplana se alegraron de los nombramientos de ambos fiscales y expresó su confianza en los fiscales que han metido en la cárcel al primero “a pesar de Moix”.REPROBACIÓNLe reprochó también su supuesta protección al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y anunció que el PSOE traerá una propuesta de su reprobación en la moción consecuencia de interpelación de la próxima semana, si hoy Catalá no anuncia su dimisión en la mencionada interpelación.Catalá calificó de “sorprendente” que el PSOE diga que confía en la Fiscalía pero lo distinga de sus más altos cargos e insistió en preguntar a los socialistas si “se creen de verdad que son Zaplana e Ignacio González quienes nombran a los fiscales”.Villegas, por su parte, que iba a preguntar a Catalá por las reformas que necesita la Fiscalía para ser realmente autónoma, enfocó de otra manera su intervención, al preguntarle si, con los “escándalos” en torno a la Fiscalía, “se siente capacitado para liderar como ministro esas reformas que España necesita”Catalá contestó que “modestamente” tratará de introducir las medidas y recursos para fortalecer a los fiscales y el procedimiento penal, pero el 'número dos' de Ciudadanos terció que, además de reformas, tendrá que dar explicaciones sobre si filtró información sensible al hermano de Ignacio González y a Pedro Antonio Sánchez, por su mensaje de apoyo al expresidente de la Comunidad de Madrid y sobre si ha presionado a la Fiscalía en favor de los imputados del PP, y concluyó: “Usted se ha convertido en un obstáculo para las reformas”.El ministro ironizó que suponía que Villegas tendría pruebas o datos para atribuirle todas esas acusaciones, y aseguró que el Gobierno está apoyando a la Fiscalía Anticorrupción, que está teniendo “un comportamiento ejemplar” en los últimos años.