(AMPLIACIÓN) SÁNCHEZ E IGLESIAS ACUERDAN HABLAR DESPUÉS DEL CONGRESO DEL PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, han acordado hablar después del Congreso Federal que los sociailstas celebrarán el próximo fin de semana.Según informó Podemos y confirmó Ferraz, Iglesias escribió ayer a Sánchez para decirle que valora positivamente los intercambios de opiniones entre ambas formaciones que se produjeron en el debate de la moción de censura, un mensaje al que contestó el secretario general del PSOE con "cortesía". La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, confirmó en rueda de prensa que ambos han acordado hablar después del fin de semana, cuando el PSOE celebre su Congreso Federal y estructure su Ejecutiva.Montero insistió en que en la votación de la moción de censura se evidenció que "es posible" construir una alternativa parlamentaria que saque al PP de las instituciones y dijo que "quedó claro" que los populares están en minoría en la Cámara. Valoró que se produjera este miércoles por la tarde este contacto entre Sánchez e Iglesias, lo que abre el "camino al entendimiento" entre ambos. Con todo, mostró sus respetos por el congreso que los socialistas celebran este fin de semana. CON CIUDADANOS NO HAY "BLOQUE DE CAMBIO"Montero subrayó que no hay vía posible para entenderse con Ciudadanos, después de que este jueves el propio Sánchez haya asegurado que se va a "esforzar" por abrir vías de diálogo entre Podemos y los de Albert Rivera. "Ciudadanos no puede formar parte de un bloque de cambio", manifestó. Las palabras de hoy de Sánchez, según Montero, contrastan con las expresadas este miércoles en el debate de la moción de censura por el portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, que aseguró que el modelo de Ciudadanos "es un proyecto muy parecido" al del Partido Popular. "A partir de ahí está abierta la vía de construcción de esa alternativa", dijo la dirigente de Podemos. Preguntada sobre si el asunto catalán puede influir en los contactos, celebró que Sánchez se haya posicionado a favor de la plurinacionalidad, lo que "abre la senda del entendimiento".