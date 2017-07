(AMPLIACIÓN) LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL PP ESTUDIAN UN POSIBLE “DOPAJE ELECTORAL” DEL PSOE

Etiquetas

El PP anunció hoy en el Senado que sus servicios jurídicos estudian un posible “dopaje electoral” por parte del PSOE, en referencia a que los socialistas pueden estar escondiendo créditos hipotecarios que se les han concedido y “ocultan que los bancos los han condonado”. Así lo aseguró esta tarde en la Cámara Alta el senador del PP Luis Aznar, quien intervino en nombre de su partido en la comisión que investiga las finanzas de las fuerzas políticas y ante la que este jueves declararon tesoreros de Podemos, Ciudadanos y PSOE. Aznar interrogó esta tarde, durante más de una hora, al que fuera gerente del PSOE entre 2004 y 2014, Xoan Manuel Cornide. Durante esta comparecencia, el senador popular acusó al PSOE de ser una formación que “ha ido dopada a las elecciones permanentemente”, porque las deudas que han tenido con las entidades bancarias “han sido condonadas”. “Si tiene una deuda y logra que un banco se la quite, usted está financiando de una manera irregular a su partido”, subrayó Aznar. "LA FINANCIACIÓN MÁS OPACA" En este sentido, el senador del PP aludió a lo ocurrido en 2004 y a una condonación de aproximadamente 40 millones de euros, algo que dijo fue “curioso” que se produjera “con la llegada del PSOE al Gobierno”. El senador popular expresó que en el PSOE “siempre rinden cuentas tarde e incompletas” ante el Tribunal de Cuentas; “esconden los inmuebles que compran, esconden los créditos hipotecarios” y “ocultan lo que los bancos les han perdonado”. Por ello, afirmó que “tienen la financiación más opaca de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, y es mucho”. “Tampoco le voy a ocultar", aseguró Aznar, "que nuestros servicios jurídicos están repasando muchos de estos temas, porque cuando se habla de dopaje electoral, entendemos que aquí hay mucho de eso. Y que detrás de esta opacidad, en su financiación, que no ha terminado con usted, a pesar de los esfuerzos que hizo, ha ido a peor”.“RENEGOCIACIÓN DE INTERESES”Por su parte, Cornide solo reconoció “una renegociación de intereses” sobre algunos créditos que enmarcó en la campaña que realizaron los socialistas sobre el referéndum de la OTAN. Del resto, dijo no tener conocimiento y aprovechó para afirmar que los bancos no les han condonado “ni un duro”. El senador del PP también achacó al que fuera gerente del PSOE la posible irregularidad en la cuantía de 18 sedes socialistas en las que vio una posible "financiación ilegal", ante lo que Cornide dijo no estar al corriente de la gestión de cada una de ellas, porque “la lógica de compra de los inmuebles no era centralizada”. El exgerente afirmó por otra parte que el caso de Amy Martin, en el “endemoniado” año 2013, provocó la “penosa” decisión de “liquidar” la Fundación Ideas. Cornide reconoció que esta “estafita cutre salchichera” le dolió, porque “me estafaron a mí”.