CANAL. RAJOY SE ARRIESGA A PENA DE PRISIÓN SI MIENTE ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se arriesga a una pena de seis meses a un año de prisión si miente ante la comisión del Congreso de los Diputados encargada de investigar la financiación del PP, ante la que el PSOE y Ciudadanos tienen intención de convocarle. La creación de esa comisión ya fue aprobada por el Congreso de los Diputados, y a raíz de las últimas informaciones sobre casos de corrupción que afectan al PP tanto el PSOE como Ciudadanos han pedido que comience ya a trabajar para poder llamar a comparecer a Rajoy. El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, anunció este martes que pedirán la presencia de Rajoy en esa comisión conscientes de que "tiene la obligación de decir la verdad" so pena de cometer "un delito" si no lo hace. El artículo 502 del Código Penal establece que quienes sean requeridos en forma legal y bajo apercibimiento por una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una asamblea autonómica y no comparezcan ante ella serán castigados como "reos del delito de desobediencia", y en caso de ser autoridad o funcionario público se impondrá además la pena de suspensión de empleo y cargo público por tiempo de seis meses a dos años.El punto 3 de ese precepto añade que quien falte a la verdad en su testimonio ante una comisión de investigación "será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".Esa obligación de decir la verdad es uno de los motivos por los que el PSOE quiere que Rajoy comparezca ante esa comisión y no ante el pleno, como reclama Unidos Podemos. Ciudadanos también se inclina por esa vía, no solo por la obligación de Rajoy sino porque los portavoces en esa comisión tendrán la posibilidad de formularle preguntas una vez analizada toda la información y documentación que la propia comisión puede reclamar. Una vez que la comisión comience sus trabajos los grupos parlamentarios tendrán que proponer sus listas de comparecencientes. En caso de ser aprobada la de Rajoy, el presidente del Gobierno estará obligado a acudir a responder las preguntas de los portavoces.