CANAL. ZOIDO ASEGURA QUE SU 'NÚMERO DOS' RECIBIÓ AL HERMANO DE GONZÁLEZ PORQUE “NO TENÍA NI IDEA” DE QUE ERA INVESTIGADO

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo hoy en el Senado que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, recbió a Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González, porque no tenía “ni idea” de que estaba siendo investigado en el ‘caso Lezo’.Zoido hizo esta afirmación en el Pleno de la Cámara Alta, donde PSOE, Ciudadanos y Podemos le preguntaron por el hecho de que Nieto recibiera el pasado 8 de marzo en su despacho de Interior a Pablo González.A este respecto, el ministro sostuvo que su secretario de Estado recibió al hermano del expresidente madrileño “porque no tenía ni idea” de que era investigado en la ‘operación Lezo’, motivo por lo que el encuentro se llevó a cabo “con luz y taquígrafos” en la sede de Interior.Zoido explicó que Pablo González pidió la entrevista a Nieto en los primeros días de enero, después de Reyes, y que no se le recibió hasta el 8 de marzo debido a su “insistencia”. Según el ministro, esto revela que no hubo “prisa” del secretario de Estado por ver al hermano del expresidente madrileño, sino que se efectuó la visita al insistir el demandante de la entrevista.“NI EN GASOLINERAS NI EN UN RESERVADO”Además, el ministro cargó contra el PSOE y afirmó que su secretario de Estado “no tiene necesidad de reunirse ni en gasolineras ni tampoco en un reservado ni tampoco tener que dar ningún chivatazo para que algún servicio se pudiera desmontar”. Aludía así al chivatazo a ETA del bar Faisán de Irún y al encuentro en una gasolinera de Lugo que el exministro de Fomento José Blanco tuvo en febrero de 2011 con un empresario.Zoido insistió en que Nieto no dio ninguna información del ‘caso Lezo’ a Pablo González, puesto que tampoco el ‘número dos’ de Interior tenía esta información, ya que las Fuerzas de Seguridad cometerían un delito al haberle facilitado datos, ya que este proceso estaba bajo control judicial.Por su parte, los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos reclamaron al titular de Interior que aclare lo sucedido con esta entrevista o dimita.“HOTEL DE LOS LÍOS”En este sentido, el más explícito fue el senador de la formación naranja Tomás Marcos, quien preguntó al titular de Interior si iba a dimitir él o el titular de Justicia, Rafael Catalá, por el posible “chivatazo” a los hermanos González sobre el ‘caso Lezo’.A su vez, Francisco González Cabaña, del PSOE, dijo que Interior se parece “cada vez al hotel de los líos” y destacó que las “amistades peligrosas” con investigados por corrupción se están demostrando como una “constante” en los cargos públicos del PP.Por su parte, Joan Comorera, de Podemos, también destacó que no es el primer encuentro” entre investigados y cargos del PP y dijo que este episodio de la entrevista entre Nieto y el hermano del expresidente madrileño indica una “falta capacidad” de Zoido para poner orden en su departamento. Por este motivo, dijo que si el ministro no es capaz de poner orden en Interior debe dimitir.