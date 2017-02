CS PIDE UNA AUDITORÍA DE LA FACTURA DE LA LUZ Y LA ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL

Etiquetas

Ciudadanos presentó este viernes una iniciativa en el Congreso de los Diputados para auditar la factura de la luz y eliminar el impuesto especial, lo que rebajaría el precio final en algo más de un 6%.La responsable de Energía de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, subrayó en los pasillos del Congreso de los Diputados que en enero el precio de la luz batió cotas que no se alcanzaban desde 2013, y los consumidores no pueden ser quienes "paguen los errores políticos". Subrayó que ese impuesto se creó en la época de gobierno de José María Aznar, aunque después el de José Luis Rodríguez Zapatero lo incrementó, y supone una carga en la factura de más de un 6%, por lo que su eliminación implicaría esa misma rebaja de forma directa. Aunque en el Gobierno mantienen que no hay recursos para eliminar esa parte de recaudación, Melisa Rodríguez subrayó que en España "hay mucho dinero que no se sabe dónde está" pero con el que se ha rescatado a las autopistas de peaje y a las cajas de ahorro, se hizo una 'amnistía fiscal' y se mantienen el Senado o las diputaciones.