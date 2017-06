Aguado insta a Rajoy a reflexionar sobre el futuro de Catalá porque no es "idóneo" para ser ministro de Justicia

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reflexione sobre el futuro del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque considera que no es la persona "idónea" para estar al frente de este departamento.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una visita a la localidad de Majadahonda, Aguado ha recordado que el nombramiento del ministro de Justicia es una competencia del presidente del Gobierno y por ello espera que Rajoy "reflexione" al respecto.

"No es la persona adecuada para ser ministro", ha apostillado el portavoz parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea, quien por otro lado ha celebrado la dimisión de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción, pese a que la renuncia llega "tarde y mal" porque el daño al Ministerio Público "ya está hecho".

De Moix, el diputado regional de la formación naranja celebra su dimisión porque cree que era el "preferido de los corruptos" y tenía una sociedad en un paraíso fiscal. "No podía estar un minuto más en el puesto", ha espetado.

No obstante, Aguado ha asegurado que Cs no se conforma con la dimisión y llevará al Congreso de los Diputados una reforma de la Fiscalía para que el encargado de la Fiscalía General del Estado sea elegido por el Congreso y no por el Gobierno.

A su vez, cree que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, también debe dimitir porque ha sido reprobado y, a su juicio, salió en defensa de Moix y trató de "frenar" su renuncia.