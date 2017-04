(Ampl.) Montoro, sobre la querella contra el despacho que fundó: "Allá quien esté a su cargo ahora"

Etiquetas

El PSOE trata de introducir el asunto en el Pleno del Senado y el ministro insiste: él no tiene nada que ver

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha desvinculado de la querella que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción contra el despacho que él fundó por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con la Cámara de Comercio de Madrid, y ha subrayado que abandonó esa consultora hace nueve años, en abril de 2008.

"Oiga, que lo fundé, pero allá quien esté a su cargo ahora", ha manifestado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, remachando: "Por mí, como si se refundan o se reinventan".

"Yo que quiere que le cuente de lo que está haciendo (el despacho)", ha insistido, para después volver a hacer hincapié en que salió hace nueve años del despacho y, por ello, desconoce sus actividades.

"No puedo tener ni idea de las actividades que hace", ha aseverado. Además, ha afirmado que "no tenía ni idea" de que ese contrato con la Cámara de Comercio de Madrid "existía", al mismo tiempo que ha destacado que "la materia que aborda no es ni de Hacienda ni de Administraciones Públicas".

HACE 9 AÑOS QUE SALIÓ

En este sentido, el ministro ha cuestionado si es "negativo" fundar un despacho, destacando que, además, él abandonó la consultora cuando se fue a para hacer "política directa". "Entendí que siendo miembro del Congreso y para hacer oposición, no para estar en el Gobierno, no debía estar en un despacho de consultora", ha explicado.

A pesar de que entre los querellados estaría un hermano del ministro, Montoro ha manifestado que también fue "socio inicialmente". Y ha asegurado que "hace años" que no habla con ninguno de los socios fundadores del despacho y que con su hermano habla "en términos familiares".

El ministro ha apuntando que todos ellos "son gente muy competente" y, en cualquier caso, ha declarado que "tendrá que explicar quien se querelle y quien es querellado", desvinculándose por completo de la operación.

EL PSOE INSISTE EN EL PLENO DEL SENADO

Dos senadores del PSOE han introducido este asunto en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Senado, al plantear los temas del orden del día previsto sobre entidades locales. El ministro ha respondido a la primera senadora que le ha preguntado por el despacho, Rosa María Aldea, ante la que ha insistido en su desvinculación de esa empresa.

Pero en la pregunta siguiente, el senador también socialista Juan José Rubio ha vuelto a la carga con el tema y ha sido interrumpido por el presidente del Senado, Pío García-Escudero, que le ha pedido que se centrara en el orden del día.

En su respuesta, el ministro ha acusado al PSOE de haber "ido detrás de esta cuestión insistentemente, pero la cuestión se está quedando donde se está quedando". Y ha afeado al senador que mencionara a su hermano, Ricardo Montoro, quien también fue socio fundador de la empresa. "No mencione a personas intentando mancharlas y que no se pueden defender. Ataque al Gobierno", le ha reclamado.