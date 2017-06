(Ampliación) El Senado recibirá el martes los Presupuestos y finiquitará su tramitación en un mes

Etiquetas

El Gobierno intentará que no se introduzca ninguna enmienda nueva para evitar la votación tan ajustada en el Congreso

El Senado recibirá el próximo martes el texto del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 tras su aprobación en el Congreso, y repetirá la misma tramitación que en la Cámara Baja, con la previsión de que el proceso quede finiquitado menos de un mes después, la última semana de junio, gracias a la cómoda mayoría absoluta de la que dispone el PP en el Senado.

El Pleno del Congreso aprobó el miércoles los primeros Presupuestos del Gobierno en minoría de Mariano Rajoy, tras sumar el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias -cuyo diputado fue en coalición con el PSOE el 26J- y los aliados electorales del PP, UPN y Foro Asturias, sumando un total de 176 diputados que respaldaron la aprobación de los distintos títulos del articulado del proyecto de ley y las cuentas de todos los ministerios.

De esta forma, los Presupuestos pasan al Senado con unas 150 enmiendas nuevas y tras el rechazo de alrededor de 4.000 iniciativas de PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, ERC y Compromís.

La entrada y publicación del proyecto de Presupuestos en el Senado y la designación de la Ponencia están programadas para el próximo martes 6 de junio, según el calendario de tramitación inicial publicado por la Cámara Alta.

En concreto, la tramitación en el Senado comenzará con las comparecencias de altos cargos públicos ese mismo martes por la tarde, el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de junio.

El plazo de presentación de propuestas de veto generales y a las secciones del proyecto de Presupuestos está previsto hasta las 12.00 horas del viernes 9 de junio, mientras que el plazo de presentación de enmiendas se prolonga hasta las 18.00 horas del lunes 12 de junio.

Así, el debate en Pleno de las propuestas de veto generales y a las secciones tendrá lugar en la sesión plenaria que comenzará el martes 13 de junio, de forma que la reunión de la Ponencia y el dictamen de la Comisión están previstos para la semana del 19 de junio.

Los senadores tendrán como plazo para presentar los votos particulares hasta las 12.00 horas del viernes 23 de junio, y la tramitación en el Pleno de la Cámara Alta se producirá en la sesión plenaria del lunes 26 de junio.

SIN ENMIENDAS EN EL SENADO.

De esta forma, el proyecto de Ley será debatido y votado la última semana de junio y, si no se introducen enmiendas en las cuentas, quedará aprobado de manera que no será necesario que vuelva al Congreso. Esta es precisamente la intención del Gobierno, que el texto no incorpore ningún cambio para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja.

Cualquier modificación que se introduzca en el Senado, donde el PP cuenta con una cómoda mayoría absoluta, debería ser ratificada después por el Congreso, y se volvería a repetir la votación tan ajustada de esta semana, ya que el PP cuenta con una mayoría de 176 votos, frente a los 174 votos en contra del proyecto presupuestario.