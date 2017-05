Areces (PSOE) acusa al PP y Ciudadanos de "obstruir" el debate de 4.000 enmiendas a los PGE

Etiquetas

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, ha acusado este martes al PP y Ciudadanos de "obstruir" el debate de 4.000 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con la aplicación de un "criterio inédito y antidemocrático".

En una nota de prensa, Areces indica que entre dichas enmiendas se encuentran algunas que se refieren a Asturias. Areces ha destacado la gran importancia de que se tramiten las 6.000 enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, entre ellas las más de 1.800 presentadas por los socialistas, que movilizan recursos por unos 9.000 millones.

El senador asturiano considera que el criterio para su debate "ha sido siempre, en todos los años de democracia, que las enmiendas se refieran siempre a ingresos y gastos". Sin embargo, "ahora han encontrado una modalidad que es una obstrucción al debate democrático", ha criticado.

Así, ha afirmado que "tratan de cercenar el debate y de impedir que los ciudadanos vean en los territorios que los que dicen que van a hacer una enmienda para que esto se solucione en el fondo lo están obstruyendo", una maniobra que, a su juicio, revela la "gran incoherencia" del pacto de PP, Ciudadanos y otras formaciones políticas sobre los PGE.

"Un acuerdo que se está convirtiendo no solo en un pacto presupuestario para que tengan mayoría y voten, lo que es legítimo, sino que es un pacto presupuestario para que no se vote ninguna enmienda de los demás y que no tengan posibilidad de que prosperen", ha criticado.

En concreto, el portavoz del Senado denuncia que PP y Ciudadanos "están impidiendo el debate democrático si impiden que la sección 31 se nutra de más ingresos, porque han hecho una reserva ridícula, que está impidiendo que se tramiten más de 4.000 enmiendas".

De prosperar "este bloqueo antidemocrático", las consecuencias serán que "impedirán que la mayoría de la enmiendas de Asturias salgan adelante, como por ejemplo los 150 millones para los fondos mineros o los accesos a El Musel".