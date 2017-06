RAJOY, A BALDOVÍ: “UTILICE SUS CUATRO DIPUTADOS CON UN POQUITO MÁS DE NIVEL POLÍTICO”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asumió este miércoles su “responsabilidad de gobernar”, tras el rechazo de la moción de censura impulsada por Unidos Podemos, y pidió al líder de Compromís, Joan Baldoví, que “utilice sus cuatro diputados con un poquito más de nivel político”, después de que le “echara la bronca” a Pablo Iglesias por presentar la moción sin reunir los apoyos suficientes.Rajoy se expresó así en la sesión de control al Gobierno, ante una pregunta del diputado valenciano en la que le enumeró 10 motivos por los que a su juicio debería dimitir. Entre ellos, señaló que el Ejecutivo “no ha cumplido ni una sola vez con el objetivo de déficit”, que el PP cuenta “con 65 tramas abiertas de corrupción” y que el propio Rajoy ha sido “una verdadera plaga” que “nos cuesta mucho dinero”. “No puede ser que usted no se entere de nada. No es posible tanta ignorancia”, le dijo Baldoví.Rajoy, quien afirmó que no le “convencieron” los motivos expuestos por el parlamentario valenciano, dijo que Baldoví está “empeñado” en su dimisión cuando fue precisamente Compromís quien le “pegó la bronca” a Unidos Podemos por presentar la moción de censura sin reunir los apoyos necesarios y de autodefinirse como la “élite conservadora”. Asimismo, indicó que “esta Cámara no piensa como usted” y fueron los españoles quienes dieron su confianza al PP y le otorgaron 137 escaños en el Congreso. “El PP tiene que asumir la responsabilidad de gobernar” y “mi obligación es gobernar”, manifestó.“Usted tiene cuatro diputados y yo 137. Ya que no tiene la obligación de gobernar, utilice sus cuatro diputados con un poquito más de nivel político”, le espetó.