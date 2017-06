RUFIÁN (ERC) CREE QUE BÁRCENAS HA HABLADO CON ALGUIEN DEL PP PARA DEFINIR SU ESTRATEGIA PROCESAL

Etiquetas

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, cree que el extesorero del PP Luis Bárcenas ha hablado con alguien del partido para definir su estrategia procesal tanto ante el juicio como ante la comisión de investigación parlamentaria. Preguntado en los pasillos del Congreso, Rufián juzgó "lógico" que Bárcenas no declare el lunes ante la comisión de investigación porque eso mismo hizo ante el juez, diciendo "que no sabía nada de repente". "Nos da que pensar que ha hablado con según quién en la sede de Génova", dijo Rufián, porque de otra forma no se entiende que Bárcenas fuera "tan valiente" hace dos años "y ahora tan poco". Aunque el PP considera "ofensivas" esas acusaciones, Rufián comentó que a los dirigentes de ese partido "les ofenden tantas cosas que llegará un punto que no podremos decir nada".