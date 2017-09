Blanca Martín ve la aprobación de las cuentas extremeñas y la lucha por un tren digno como prioridad del curso político

Etiquetas

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha situado como prioridades para el nuevo curso político recién iniciado en la comunidad la aprobación de los Presupuestos de la región (PGEx) para 2018, y la lucha por un tren digno a través del Pacto Social y Político por el Ferrocarril, junto a la financiación autonómica y la pelea contra el desempleo.

"Tenemos un otoño bastante caliente en Extremadura", ha dicho sobre ambas cuestiones Blanca Martín, quien ha reconocido que le gustaría como presidenta de la Asamblea que "haya" presupuestos para la región para 2018 y que la tramitación parlamentaria de los mismos sea "lo más enriquecedora para el pueblo extremeño".

En este punto, sobre la disposición de los grupos políticos para negociar dichas cuentas, ha señalado que ve "un cambio de tendencia de los años anteriores a éste", y que cree que ha habido "más disposición por lo menos a priori" que la que hubo en 2016 y 2017.

Con ello, en una entrevista en el programa "Ahora Extremadura" de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, ha incidido en que espera que "ese diálogo y ese consenso" permita sacar adelante los presupuestos "en tiempo y forma" para Extremadura.

Según ha dicho, ese cambio de tendencia se refiere "a los tres" grupos parlamentarios y "no sólo a Podemos". "Podemos ha dicho esta vez que quería hablar y el Grupo Parlamentario Popular también y Ciudadanos también está en disposición de hablar", lo que lleva a que "empieza una senda de diálogo" como y "algo distinto a como hemos empezado los dos anteriores (años)", ha señalado.

DIÁLOGO

Asimismo, preguntada sobre el planteamiento de Podemos de que para negociar los PGEx la Junta debería dejar fuera de la negociación al PP, la presidenta de la Asamblea ha indicado que "eso entra dentro de la dinámica del diálogo entre las fuerzas políticas" y ha rechazado valorar las declaraciones de un portavoz político.

En todo caso, ha recordado que "si hay diálogo, Si ha habido un pacto además, tenemos muy reciente el Pacto por el Ferrocarril donde los cuatro grupos políticos han sido capaces de sumarse y de ir a una, ¿por qué en los presupuestos? Yo entiendo que cuanto más mejor para esta tierra, que es el objetivo final", ha añadido.

"Hasta ahora (el PSOE) ha venido negociando y pactando con el PP porque Podemos no ha querido hablar con el PSOE, pero yo no tengo ninguna preferencia porque no es mi papel", ha señalado como presidenta de la Asamblea en cuanto a posibles preferencias a la hora de negociar la Junta las cuentas autonómicas para 2018.

"A mí lo que sí me gustaría y el objetivo como presidenta de la Cámara es que haya presupuestos y que haya una tramitación de presupuestos lo más enriquecedora para el pueblo extremeño", ha subrayado.

PRESUPUESTOS DE LA ASAMBLEA

Por otra parte, sobre los presupuestos de la Asamblea para 2018, ha dicho que "básicamente" el borrador es "es básicamente el mismo" que el del ejercicio pasado, donde según ha recordado "no hubo consenso por parte de la mesa, en la que cual no hay ninguna mayoría, para un recorte" en la dotación, planteada como compromiso electoral por el PSOE.

Como "única novedad" de las cuentas de la Asamblea para 2018, ha avanzado que incluyen "un incremento del 1 por ciento con el tema sobre todo del 1 por ciento que se le eleva a los funcionarios de la Asamblea".

Así, sobre el recorte del presupuesto de la Cámara autonómica en un 25 por ciento planteado por el PSOE, ha dicho que "el objetivo estaba un poco marcado por el programa electoral del PSOE", aunque "ese acuerdo no fue posible" porque "el resto de fuerzas dijo que no".

"No hubo acuerdo porque llevaba una propuesta y el resto de fuerzas dijo que no... No hubo capacidad de hacer un recorte y a lo mejor el esfuerzo tampoco fue tanto, porque creo que el presupuesto de la Asamblea se queda corto", ha insistido Martín, quien ha añadido que el presupuesto de la Asamblea es "muy bajo" respecto al del resto de parlamentos autonómicos españoles.

En este sentido, ha subrayado además que en lo que cobra un diputado extremeño y otro de cualquier parlamento, incluso los que no están liberados, hay una diferencia "bastante considerable". "No es que estemos en la tabla hacia abajo, es que estamos muy abajo", ha incidido.

Al respecto, de nuevo sobre el compromiso de reducir el presupuesto de la Asamblea un 25 por ciento, Blanca Martín ha dicho que "era un planteamiento para haber gobernado solos, con una mayoría absoluta", y ha insistido en que "queda corto con el número de diputados" que tiene la Cámara y el gasto de funcionamiento ordinario (luz, agua, nóminas...) No sé si fue un error, pero a lo mejor fue un mal cálculo o eso por lo menos es lo que yo entiendo ahora", ha reconocido.

VISITA DEL MINISTRO DE FOMENTO

Por otra parte, sobre el encuentro que mantienen este lunes en Mérida el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que le ha "gustado que vuelva" el responsable estatal porque "algo se está moviendo" en el Ministerio de Fomento y de ADIF.

"Está muy bien que vengan todos los que han venido, ministros de Fomento del PSOE y del PP pero hay que solucionar lo que está pasando, porque lo que está pasando no es nada nuevo, esto viene pasando hace muchos años lo que pasa es que se ha incrementado y se ha visualizado mucho más este verano", ha dicho.

Así, ha indicado Blanca Martín que espera que el ministro acuda a la cita de este lunes a "decir algo más" que lo "vino Renfe" a plantear la pasada semana; y ha considerado que la visita de De la Serna evidencia que el acuerdo de manifestarse el 18 de noviembre en Madrid "está teniendo sus resultados antes de ir a Madrid" lo cual "está muy bien".

Precisamente sobre dicha manifestación del 18 de noviembre en Madrid para pedir un tren digno para Extremadura, preguntada sobre si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acudirá a dicha cita, Blanca Martín ha indicado que espera que "no tenga otra cosa en su agenda" ese día.

"Si (Pedro Sánchez) estuvo el 7 de septiembre en Extremadura (en la entrega de Medallas de Extremadura en Mérida), espero que no tenga otra cosa en su agenda el día 18 de noviembre. Si vino a Extremadura entiendo que estará allí el 18 de noviembre en Madrid que es mucho más fácil. Le costó más llegar a Extremadura que trasladarse a Plaza de España ese día (el 18 de noviembre)", ha apuntado la presidenta de la Asamblea sobre el líder nacional del PSOE.

Por otra parte, sobre el planteamiento de que la plataforma ciudadana "Milana Bonita" acudirá a dicha manifestación en Madrid siempre que los políticos no estén en la cabecera, Martín ha dicho que "toda" plataforma ciudadana que se una a esta reivindicación "bienvenida sea", y ha reconocido que a ella le da "igual quién encabece la manifestación", ya que "lo importante es reivindicar", ha incidido.

"Si no tenemos tren no podrán venir ni nosotros podremos salir", ha espetado Martín, quien ha añadido que es "fundamental" una salida de la mercancía, la materia prima que "ahora mismo no" se tiene.