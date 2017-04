Bonig sobre la ausencia del PP en el acto sobre los PGE: "Esto ha sido un circo y nosotros no vamos a los circos"

Etiquetas

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha justificado la ausencia de su grupo parlamentario en las Corts en el acto de este martes en la Cámara autonómica de diputados y senadores para exigir al Gobierno central una solución a la "injusticia" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la Comunitat en que su formación no va a los "circos". "Nosotros no vamos a los circos y esto ha sido un circo", ha señalado.

Así lo ha indicado Bonig a los medios de comunicación, tras la celebración este martes, Día de las Corts Valencianes, de un acto, con la ausencia del PP, en el que diputados tanto autonómicos como en el Congreso y senadores elegidos en las circunscripciones valencianas han acordado pedir una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para poner en marcha una comisión en las Corts sobre inversión pública territorializada, así como otra de diputados y senadores, y realizar enmiendas conjuntas a los PGE para 2017 con el objetivo de "reparar la injusticia" que suponen estas cuentas para la Comunitat.

Al respecto, Bonig ha señalado que su grupo no ha acudido porque ellos no participan en "circos" como considera que ha sido la jornada de este martes porque "el presidente de las Corts, Enric Morera, no tiene ninguna competencia para realizar este acto".

Bonig ha defendido que el PP ha tenido la misma posición "antes y ahora" sobre la mejora de la financiación y las inversiones y ha remarcado que los que han cambiado su posición han sido PSPV, Compromís e IU porque "cuando el PP presentó lo mismo nos dijeron que no".

"Me gustaría que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, explique por qué cuando sus votos son decisivos para la constitución de un gobierno y poder estar hoy como los vascos y catalanes discutiendo con el Gobierno las inversiones, por qué no apoyó la estabilidad del Gobierno y se opuso y ahora quiere un enfrentamiento con el gobierno", ha puntualizado la presidenta del PPCV.

En este punto, ha reafirmado que el PP sí ha firmado esa declaración para el cambio del sistema de financiación que "perjudica gravemente" a la Comunitat y "lo volvería a hacer", ha insistido para subrayar que su partido también está a favor de una mejora de las inversiones y van a "luchar" para conseguirlo.

Sin embargo, ha insistido en pedir a Oltra explicaciones sobre por qué "reclama ahora y antes cuando el PP pidió que hiciese como Canarias y País Vasco y se sentase con el gobierno para negociar las inversiones en la Comunitat prefirió el enfrentamiento a un acuerdo de inversiones y pensar en los valencianos".

Por ello, ha instado a la también portavoz del Consell a firmar la declaración institucional que el PP presentó sobre esta cuestión, al tiempo que le ha reclamado que de los 851 millones más que este año va a recibir la administración valenciana por el cambio de la financiación "se destine a inversiones que son competencia de la Generalitat". "Está muy bien reclamar a Madrid pero yo supongo que la señora Oltra tendrá previsto hacer algo con todos los impuestos que está pidiendo a los valencianos", ha zanjado,