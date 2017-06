Buruaga (PP) insta al bipartito a dejar de "vocear" y le pide que trabaje para que Valdecilla esté en los PGE de 2018

Etiquetas

"Esto no se arregla en los tribunales", ha advertido la dirigente 'popular' ante la advertencia de Revilla y Díaz Tezanos

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha instado al bipartito regional (PRC-PSOE) a dejar de "vocear" y las "amenazas" al Gobierno central y le ha pedido que trabaje para regularizar la situación adminitrativa de la justificación de las obras y la financiación y se siente a "negociar en serio" con el Ejecutivo de Mariano Rajoy la inclusión de partidas para Valdecilla en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

"Ahora toca mirar hacia delante", ha dicho Sáenz de Buruaga, en una rueda de prensa en la que ha explicado los "motivos" que, a su juicio, harán que en el Presupuesto de 2017 no esté finalmente un partida para Valdecilla pese a que los diputados nacionales del PP por Cantabria, Ana Madrazo y Diego Movellán, se comprometieran a presentar en el Senado una enmienda para que se incluyeran en las cuentas de este año los 22 millones para el hospital, algo que finalmente no ocurrirá.

Sáenz de Buruaga ha asegurado que los 'populares' cántabros lo "han peleado" e "intentado hasta el final" pero sin conseguirlo. "Asumimos nuestra parte de responsabilidad por no haber sido capaces de arreglar una chapuza, fundamentalmente, del Gobierno de Cantabria", ha apuntado.

La dirigente 'popular' ha justificado la no inclusión en los PGE de este año de la financiación para Valdecilla a dos razones: que el Gobierno de Cantabria sigue sin regularizar la justificación de las obras realizadas en Valdecilla, lo que --ha dicho-- impidió recibir la partida de 2016 e hizo que "cayera" la de 2017, y a la situación de minoría del PP en el Congreso de los Diputados y a las negociaciones sobre el Presupuesto.

Sáenz de Buruaga ha explicado que el partido ha decidido que para no "poner en riesgo" el "puzzle presupuestario" no se debía incluir ninguna enmienda en el Senado para que el Presupuesto no tuviera que volver al Congreso, donde podría "flaquear" algún apoyo de los obtenidos en su primer paso por la Cámara Baja.

"Se ha puesto por delante la aprobación de los Presupuestos", ha justificado Sáenz de Buruaga, quien ha insistido en que el PP "siempre" estará "para Valdecilla" y se ha comprometido a "empujar" y a "ayudar" para que haya una partida para el hospital en los PGE de 2018, pero ha señalado que el Gobierno de Cantabria tiene que cumplir su "obligación" y regularizar la situación sobre la justificación de las obras.

BURUAGA AL BIPARTITO: "ESTO NO SE ARREGLA EN LOS TRIBUNALES"

Por otra parte, la presidenta de los populares cántabros ha calificado de "esperpento" el anuncio realizado este lunes por el presidente de Cantabria y la vicepresidenta, Miguel Ángel Revilla (PRC) y Eva Díaz Tezanos (PSOE), de llevar a los tribunales los "incumplimientos" del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). "Esto no se arregla en los tribunales", ha aseverado Sáenz de Buruaga.

Además de llevar a los "tribunales" al Gobierno central, Revilla ha advertido que si "no se abre la espita" del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para la región la próxima semana, "todo el Consejo de Gobierno en pleno se va a plantar en el Ministerio de Economía y Hacienda y va a dar una rueda de prensa para que España se entere".

Para Sáenz de Buruaga, lo anunciado por Revilla y Díaz Tezanos es un "esperpento" que, a su juicio, "evidencia" el "fracaso" de la política y de la gestión del bipartito. Así, le ha instado a dejar de "vocear" y de hacer "piruetas".