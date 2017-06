PSOE. EL CALENDARIO PARLAMENTARIO CONDICIONA LOS CAMBIOS QUE SÁNCHEZ QUIERE HACER EN COMISIONES DEL CONGRESO

Etiquetas

- Previsiblemente sólo hará los cambios en la dirección y el resto después del verano. El calendario de plenos del Congreso y del Senado va a condicionar los cambios que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiera acometer en los grupos parlamentarios, así como en las Portavocías y Presidencias de comisión que quiera modificar.El actual periodo de sesiones plenarias en el Congreso acaba con el mes de junio, y el 39 Congreso Federal del PSOE se celebrará del 16 al 18 de junio, por lo que sólo le quedan a Sánchez las dos últimas semanas de junio para hacer cambios. Esas dos semanas hay pleno, lo que dificulta la convocatoria de las comisiones, que se celebran cuando no hay sesión plenaria.Atendiendo a esta situación, según fuentes consultadas por Servimedia, tras el congreso federal sólo se harán los cambios que se consideren en la dirección del grupo y se dejarán para el siguiente periodo de sesiones, tras el verano, los cambios en las comisiones. Según fuentes parlamentarias socialistas, no hay previsión de que la dirección del PSOE, tras el Congreso, vaya a acometer muchos cambios en el grupo parlamentario.En caso de querer cambiar a Micaela Navarro y a Juan Luis Gordo, que en las primarias defendieron activamente otras candidaturas, Sánchez tendrá que tener en cuenta el reglamento. Si quisiera promover la sustitución de Navarro y Gordo como representantes del PSOE en la Mesa del Congreso, ambos tendrían que presentar su renuncia para que se aplicara el artículo 38 del Reglamento de la Cámara. Según ese precepto, las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la legislatura serán cubiertas por elección del Pleno en la forma en la que establece el artículo que regula esas votaciones, adaptado en sus previsiones a la realidad de las vacantes a cubrir. El artículo 37 establece que los cuatro vicepresidentes se eligen simultáneamente en votación secreta en urna. Cada diputado escribe solo un nombre en la papeleta y resultan elegidos, por orden sucesivo, los cuatro que obtengan mayor número de votos. El mismo método rige para la elección de los cuatro secretarios. Por tanto, para sustituir a Navarro y a Gordo habría que hacer dos votaciones separadas para cada uno de los sustitutos en las que ningún otro candidato obtuviera más votos, lo cual obliga a Sánchez a negociar con los demás grupos parlamentarios esa elección y garantizarse de que la Vicepresidencia segunda y la Secretaría segunda del Congreso no acaban ocupadas por personas de otros partidos.