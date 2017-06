CATALUÑA. TARDÀ DEFIENDE QUE PUIGDEMONT "SE EXPLIQUE" EN EL CONGRESO, PERO SIN "RESPUESTA AUTORITARIA"

Etiquetas

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, defendió hoy que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, "se explique" en la Cámara Baja y dé cuenta del referéndum independentista que quiere celebrar, pero sin recibir por ello una "respuesta autoritaria". Defendió así en rueda de prensa la propuesta de Puigdemont de explicar en el Congreso su plan soberanista, pero sin que haya votación de aprobación o rechazo. Tardà reiteró la disposición de los independentistas para negociar e, incluso, dijo que "ojalá" se pudiera convocar la consulta "de acuerdo" con el Estado. Dejó claro además que no pierden la esperanza y echó mano del refranero para ilustrarlo: "Lo que no pasa en un año puede pasar en un instante". ERC se considera "con la obligación, y va con nuestro ADN pactista", de intentar "hasta el último momento" ese acuerdo, y se mostró convencido de que lo mismo hará Puigdemont. Sin embargo, precisó que tan cierto es eso como que si no hay acuerdo la consulta será igualmente convocada, porque "tenemos las herramientas" y porque "somos gente de palabra" que nunca traicionará el "mandato" de las urnas.