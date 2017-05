CATALUÑA. EL GOBIERNO INSISTE EN QUE ESTÁ “MUY CLARO” QUE LA GENERALITAT NO PUEDE HACER “ACTUACIONES PREPARATORIAS” AL REFERÉNDUM

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió este martes en que “está muy claro” que la Generalitat de Cataluña “no puede llevar a cabo ninguna actuación preparatoria” del referéndum de autodeterminación que su presidente, Carles Puigdemont, pretende realizar.Lo dijo en los pasillos del Senado al ser preguntada por la decisión del Ejecutivo catalán de adjudicar la compra de las urnas para la celebración de la consulta soberanista el próximo mes de septiembre.Sáenz de Santamaría señaló que el Tribunal Constitucional (TC) ha dejado “muy claro” que no se pueden hacer actuaciones “preparatorias” de este pretendido referéndum y recordó que los altos cargos de la Generalitat están advertidos. “Y resulta que el viernes hicieron el anuncio del anuncio de la compra de urnas para el referéndum y lo dijeron ellos. A confesión de parte, relevo de prueba”, comentó.“España es un Estado de Derecho serio que hace que las leyes se cumplan porque eso es lo que sustenta nuestra democracia”, remarcó la ‘número 2’ del Gobierno de Mariano Rajoy, que ante la posibilidad de activar el artículo 155 de la Carta Magna dijo que “el TC ha ido parando todas y cada una de las actuaciones que ha llevado a cabo la Generalitat”.Por ello, invitó a sus dirigentes a plantearse “parar de una vez” esta dinámica en la que están inmersos. No puede ser que aprueben las partidas para el referéndum y cuando los tribunales les pregunten digan que es un brindis al sol, que digan que van a comprar urnas y que cuando las anuncien digan que no son para el referéndum”, criticó la vicepresidenta.“Creo que Cataluña se merece un Gobierno serio, un Gobierno que respete a todos los catalanes”, defendió, antes de defender que todos los diputados del Parlamento catalán se merecen que les dejen hablar en la Cámara. A su juicio, está faltando “mucho respeto a la pluralidad y a los derechos de todos” en Cataluña. Por último, abundó en que no se puede “amenazar” a los funcionarios e “intentar utilizar” a los parados. Todo ello le llevó a exigir una “reflexión” a la Generalitat, al considerar que lo que no es “en absoluto proporcional” es someter a “estas tensiones y presiones” a la sociedad de Cataluña.