CATALUÑA. RAJOY VE UNA OBLIGACIÓN QUE PUIGDEMONT EXPLIQUE SUS “AMENAZAS Y CHANTAJES” EN EL PARLAMENTO NACIONAL

- Asegura que “nunca” dará por finiquitado el “proceso de diálogo” . El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, afirmó hoy que la ‘ley de ruptura’ de Cataluña elaborada por la Generalitat por la que se eliminaría la división de poderes es “uno de los acontecimientos más graves” que ha presenciado en su vida política y, por ello, consideró que es ya una obligación que el presidente catalán, Carles Puigdemont, acuda al Parlamento nacional para explicar “por qué amenaza y chantajea” a la democracia.En rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, el jefe del Ejecutivo valoró de esta manera la información del diario ‘El País’ en la que se alerta de que la Generalitat maniobra para tener el control político del poder judicial y ante la conferencia que el mandatario catalán pronunciará en Madrid en apenas unas horas.Precisamente, Cataluña centró el grueso de la intervención de Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional, tras la opinión que expresó el pasado viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, favorable a que Puigdemont defienda en el Parlamento nacional su referéndum de autodeterminación. “Es lo más razonable que se puede hacer en la situación en la que estamos”, valoró Rajoy.Explicó que para que la propuesta del independentismo comience a andar, Puigdemont requiere del apoyo de la Cámara y no el suyo propio. “Yo soy uno de los 350 diputados y necesita el apoyo mayoritario de la Cámara y por eso parece razonable que vaya al Parlamento nacional, donde está representada la soberanía nacional”, insistió.Advirtió de que si acude al Congreso, “que esperamos que lo haga”, él no apoyará ni la liquidación de la soberanía nacional ni la de la unidad de la nación. Además, anunció que participaría en el debate en el Pleno de la Cámara para exponer su visión como presidente del Gobierno. “Yo voy a dar la cara e invito a Puigdemont a que lo haga, porque un líder convencido de sus propuestas tiene que actuar con determinación, coraje y valentía”, apostilló.“Si no quiere comparecer en el Congreso, no es aceptable, y menos aceptable es amenazar al conjunto del Estado si no se acepta su planteamiento”, aseveró el líder de los populares, antes de recalcar que “nadie entendería que cuando se habla de la unidad española no hubiera ese debate con luz, taquígrafos y los 350 diputados”.Consideró, asimismo, que hoy es aún más necesaria su comparecencia en el Congreso, después de que esta mañana ‘El País’ publicase que Puigdemont pretende hacer “una ruptura en toda regla de lo que es España y pretende hacerlo en 24 horas”. “Es difícil encontrar un precedente tan antidemocrático como el que está planteando”, lamentó.Tras calificar la ‘ley de ruptura’ de “intolerable chantaje”, Rajoy quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los españoles al comprometerse a que esta “amenaza” no entrará en vigor. “Es un disparate desde el punto de vista que se mire”, insistió, para a renglón seguido reconocer que este acontecimiento es uno de los “más graves” que ha contemplado en su vida política.Por todo ello, subrayó que “es obligado que (Puigdemont) venga al Parlamento a explicar su propuesta y por qué amenaza y chantajea al Estado, a la democracia y a los españoles”, algo que es “inaceptable”. Pese a esta tensión, Rajoy aseguró que su Gobierno “nunca” dará por terminada la ‘operación diálogo’ con Cataluña.