CATALUÑA. PASTOR NO HA RECIBIDO TODAVÍA LA CARTA DE PUIGDEMONT

- Hasta ayer la misiva no había entrado en el Registro del Congreso de los Diputados. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, no ha recibido todavía la carta del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, en la que le pide comparecer en la Cámara para explicar el referéndum que ha anunciado en Cataluña para el próximo 1 de octubre y en la que avanza que no se someterá a una comparecencia con votación final.Según explicaron fuentes parlamentarias, la Presidencia del Congreso tiene cada día constancia de los registros que se producen en el Parlamento el día anterior, y constataron que hasta este lunes la misiva de Puigdemont no había entrado en el Registro. Las mismas fuentes explicaron que la carta del mandatario catalán únicamente tiene que pasar por la presidenta del Congreso y no tiene que someterse al cauce reglamentario como sí pasa con las iniciativas presentadas por los grupos. Por ello, no tiene que pasar por la Mesa del Congreso, aunque las citadas fuentes apuntaron que Pastor podría exponerlo ante el órgano de Gobierno de la Cámara. Además, no es lo habitual que haya una petición por parte de un Gobierno autonómico. El Gobierno de Mariano Rajoy instó el pasado viernes en un comunicado al presidente de la Generalitat a comparecer ante el Parlamento español para explicar sus propuestas, y a que lo haga "sin poner obstáculos a que el Congreso dé su opinión a través de una votación parlamentaria"."Tan errática postura", indica el comunicado, "nos lleva a insistir en que el señor Puigdemont debe explicar en el Parlamento la vía unilateral que ha escogido, así como el contenido de la llamada Ley de Transitoriedad en la que están trabajando, y todas y cada una de las decisiones que piensa adoptar si el Estado no se aviene a cumplir sus exigencias".Asimismo, afirma que Puigdemont no puede "condicionar ningún formato parlamentario relativo a su comparecencia, que corresponde decidir a la Cámara, y mucho menos poner obstáculos a que el Congreso dé su opinión a través de una votación parlamentaria, porque las votaciones son precisamente la forma en que los legítimos representantes de la soberanía nacional expresan su posición política sobre los asuntos que afectan al conjunto del pueblo español".