CATALUÑA. EL PDECAT PREGUNTA A RAJOY "DÓNDE HAY RASTRO DE DIÁLOGO" EN LOS PRESUPUESTOS

El PDECat dijo este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el diálogo se demuestra "con hechos", y le preguntó por ello y a modo de ejemplo "dónde podemos encontrar un rastro de diálogo en los Presupuestos Generales del Estado" que se están tramitando en el Congreso de los Diputados.Lo dijo en los pasillos del Congreso el portavoz del PDECat en la Comisión de Presupuestos, Ferran Bel, justo después de denunciar las dificultades que el PP está poniendo a las enmiendas de su formación. Aunque reconoció que aún no había leído la carta en la que Rajoy responde a la del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se mostró convencido de que su contenido no le iba a "sorprender". Subrayó que en su misiva Puigdemont no hablaba de declaraciones unilaterales, y preguntó a Rajoy si su forma de dialogar es anunciar en Barcelona un paquete de inversiones una semana antes de presentar unos Presupuestos que "desarticulan" cualquier posibilidad de entendimiento. Bel cree que a Rajoy "le faltan argumentos", aunque tendría "fácil" acometer determinados "gestos" que indicaran una voluntad real de diálogo. Sin embargo, denunció, "no se esconden" en su falta de intención y la Comisión de Presupuestos es buena prueba de ello.