CATALUÑA. PODEMOS VE "BIEN" QUE PUIGDEMONT DEBATA EN EL CONGRESO PERO EXIGE "NEGOCIACIÓN"

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este sábado que "está bien que se produzcan los debates" en el Congreso de los Diputados sobre el deseo de independencia de Cataluña pero reclamó que, además, debe existir "negociación" entre el Gobierno de España y la Generalitat.Errejón hizo estas declaraciones en una visita a la localidad madrileña de Alpedrete tras conocerse que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, está dispuesto a acudir al Congreso de los Diputados para debatir con el resto de los partidos políticos sobre la convocatoria de un referéndum de independencia, aunque no quiere que su propuesta sea sometida a votación."Está bien que se produzcan los debates y creemos que lo fundamental es que haya negociación”, dijo el dirigente de Podemos, quien dijo no entender que el Gobierno de la Generalitat y el de España “estén cada uno tapándose los oídos como si no tuvieran nada que decirse".Por ello, exigió "un poco de responsabilidad” a Mariano Rajoy y a Carles Puigdemont convencido de que "hace falta diálogo, que hace falta una respuesta para evitar el choque de trenes”. “Le pedimos al señor Mariano Rajoy que sea responsable, que no piense que los problemas se resuelven solos, que esté a la altura y que se atreva a dialogar con Cataluña”.Por último, aseguró que “quien enfrenta a los diferentes pueblos de España, no es un patriota, es un irresponsable”.