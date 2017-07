(AVANCE) CATALUÑA. SÁNCHEZ PIDE A RAJOY DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y LA GENERALITAT

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat de Cataluña porque no es suficiente con "atrincherarse en planteamientos puramente defensivos", sino que es necesario tomar la iniciativa para buscar "soluciones". Después de dos horas y media de reunión entre Rajoy y Sánchez en La Moncloa, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, explicó que el Gobierno "siempre va a encontrar" a los socialistas en la defensa de la legalidad y en el rechazo a cualquier posicionamiento "unilateral" que vulnere el marco constitucional. Sin embargo, le dijo también que cree "imprescindible buscar vías de diálogo" para solucionar un problema que es "político" y que se arrastra desde hace cinco años, y por ello reclamó "reuniones" entre el Ejecutivo central y la Generalitat. Robles aseguró que, en caso de que el Gobierno no tome esa iniciativa, el PSOE impulsará medidas legislativas que se conocerían en su momento y para las que buscaría consenso pero sobre la base de que los socialistas no van a hacer "dejación" de la búsqueda de soluciones. Sánchez le pidió también "mesura en el tratamiento de lo que está ocurriendo", que pasa por "evitar determinadas declaraciones que pueden entenderse como una provocación y que a lo mejor son innecesarias". Robles aseguró que Rajoy en ningún momento habló de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.