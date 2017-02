CATALUÑA. SANTAMARÍA VE "INJUSTO" QUE LA GENERALITAT SOMETA A LOS CATALANES A LA "TENSIÓN" DE QUIÉN RECIBIRÁ SUS IMPUESTOS

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó este martes a la Generalitat de Cataluña por someter a los catalanes a una "tensión" injusta y muy poco respetuosa anunciando que ella cobrará sus impuestos, porque ello supone que no saldarían sus deudas con la Hacienda española.En declaraciones en el Senado contestando a la doble afirmación del consejero de Hacienda de la Generalitat, Oriol Junqueras, de que lleva 30 años recopilando datos fiscales de los catalanes y cobrará el IRPF a las empresas, Santamaría recordó que ya el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha dicho que "no lo pueden hacer y además es técnicamente imposible", y que la Fiscalía tiene una investigación abierta al respecto.Pero, además, añadió que le parece "una falta de respeto a los catalanes" que la Generalitat haga esas declaraciones, porque "la gente tiene que tener la tranquilidad de que cuando paga sus impuestos está saldando sus deudas con el erario público", por lo que le pidió que "dejen de intranquilizar a los ciudadanos", que "lo que quieren es pagar sus deudas tributarias y no tener ningún otro problema". "No creo que tengan que someter a la ciudadanía catalana a esa tensión. Me parece injusto y muy poco respetuoso con la buena fe del contribuyente", terminó.