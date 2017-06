MADRID. CIFUENTES ASEGURA QUE “TODO SE AJUSTÓ A LA MÁS ESTRICTA LEGALIDAD" EN EL CONTRATO ENTRE LA ASAMBLEA Y ARTURO FERNÁNDEZ

Etiquetas

- Acudió a la comisión sobre corrupción arropada por consejeros y diputados del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró hoy en la comisión del Parlamento regional que investiga la corrupción, en este caso lo relacionado con el contrato del servicio de cafetería de la Asamblea, adjudicado al empresario Arturo Fernández, que su actuación en su etapa de vicepresidenta de la Cámara regional “se ajustó en todo momento a la más estricta legalidad porque siempre cumplí la ley a rajatabla”.Cifuentes, que llegó a la comisión arropada por todos los consejeros del Gobierno regional, los diputados del PP y altos cargos de la Comunidad, afirmó que no tiene nada que ocultar.Asimismo, rechazó la “instrumentalización de las instituciones que lleva a cabo el tripartito de Ciudadanos, Podemos y el PSOE”, al convocar esta comisión "para montar un espectáculo con el propósito de enfangar en la corrupción a quien está luchando con firmeza contra esa corrupción".Dijo, dirigiéndose a la oposición, que "aquí la verdad no importa, solo importa el espectáculo, porque si la verdad importara los partidos de la oposición no se hubieran opuesto a que comparecieran los once técnicos y políticos que propuso el PP, para que detallaran su participación en ambos concursos y respondieran a todas las preguntas”. Cifuentes negó las acusaciones y aportó documentos que acreditan la legalidad de todas sus actuaciones, que “siempre se desarrollaron en órganos colegiados, plurales, los cuales adoptaron sus acuerdos por unanimidad en todos los casos".También habló el informe de la UCO que la señala como partícipe de supuestas irregularidades y, tras manifestar su máximo “respeto por la Guardia Civil desde siempre”, dijo que “ello no significa que no pueda discrepar de una actuación puntual si, como en este caso, se llega a conclusiones que no cuentan con el más mínimo soporte fáctico ni jurídico”.Tras enseñar una insignia de la Benemérita, afirmó que "el informe de la UCO es una diligencia de investigación, que debe ser valorada por la autoridad judicial, quien ya ha puesto de relieve que desde el punto de vista penal, es irrelevante”. “Esta es la única realidad", consideró Cifuentes, quien aseguró que “no ha habido ni un solo imputado, únicamente han declarado tres personas en el curso de la investigación policial, para aportar las informaciones que le ha requerido la Guardia Civil, pero en ningún momento se ha dictado auto formal de imputación con respecto a ninguno de ellos”.Cifuentes desmintió también que hubiera incurrido en causa de incompatibilidad al pertenecer a la Mesa de Contratación de la Asamblea y al Comité de Expertos, como afirma la UCO en su informe.En este sentido, citó el informe jurídico elaborado por la Secretaria General de la Asamblea de Madrid, en el que se dice que "la única incompatibilidad que la legislación sobre contratación del sector público establece y establecía en el momento de la tramitación de los expedientes, respecto a los miembros integrantes del Comité de Expertos, se refiere a que no pueden estar integrados en el órgano proponente del contrato".A MENUDO COMIA EN LA CAFETERIALa presidenta de la Comunidad de Madrid manífestó que no sabe por qué le nombraron miembro del Comité de Expertos, quizá porque comía a menudo en la cafetería de la Asamblea, y aseguró que “siempre atendí a los criterios de los técnicos”.Tras denunciar la intención de la oposición de pretender “mi linchamiento y hacer un juicio paralelo”, dijo que “se ha hecho -con este asunto- un relato de ficción que nada tienen que ver con la realidad”.Respecto a si participó o no en la elaboración de los pliegos de cláusulas de estos concursos, Cifuentes lo negó y dijo que esa función le corresponde en exclusiva al Servicio de Contratación de la Asamblea. Además, señaló que “todo fue aprobado por unanimidad en la Mesa de la Asamblea, de la que forman parte 9 personas, entre ellas, dos diputados del PSOE, así como el Secretario General, la directora de Gestión Parlamentaria y la directora de Gestión Administrativa.Respecto a su vinculación con Fundescam, indicó que perteneció a ella como patrona entre 2005 y 2008, y en este periodo Cantoblanco –empresa de Arturo Fernández-no resultó adjudicatario de la cafetería, aún habiéndose presentado al concurso de 2006 y añadió que durante este periodo no intervino en decisiones económicas, ya que correspondían a los apoderados, condición que ella nunca tuvo.Cifuentes concluyó su intervención afirmando que “la corrupción afecta a todos los partidos cuando gobiernan” y dejando claro que hay que “diferenciar lo que han hechos unos y lo que estamos tratando de hacer los otros”, desligándose totalmente de lo hecho por los anteriores gobiernos del PP.