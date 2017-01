CIUDADANOS PIDE UN FORMATO “MÁS ÁGIL” PARA LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Etiquetas

La dirección de Ciudadanos pidió este lunes un formato “más ágil” para la Conferencia de Presidentes que permita conversaciones y trabajo previo y llegar a acuerdos “de fondo”, pero a pesar de ello cree que se trata de un foro “en el que hay que estar”.Lo dijo en rueda de prensa el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, al ser preguntado por la reunión que este martes se celebrará en el Senado y a la que no asistirán los presidentes de Euskadi ni de Cataluña. Ciudadanos cree que esas ausencias no deslegitiman la reunión porque “quien queda mal es quien no asiste” y quien pretende públicamente abanderar el diálogo pero después se ausenta de un foro esencial para dialogar. Son ellos quienes quedan “deslegitimados”, aseguró, quienes “dimiten de sus responsabilidades” y renuncian a defender los intereses de las comunidades que presiden y, por tanto, de sus ciudadanos. De forma particular se dirigió al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para asegurar que su ausencia en la Conferencia de Presidentes demuestra que su interés no es defender a los catalanes sino “el proceso hacia ninguna parte al que quiere llevar” a sus conciudadanos.