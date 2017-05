LA COMISIÓN DE FINANCIACIÓN DEL PP PREVÉ LAS PRIMERAS COMPARECENCIAS A PARTIR DE MEDIADOS DE JUNIO

Etiquetas

La comisión parlamentaria que investigará la presunta financiación ilegal del Partido Popular prevé celebrar las primeras comparecencias a partir de mediados del mes de junio, según sugirió hoy su presidente, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.Quevedo lo sugirió después de que se reuniera la Mesa de esta comisión y fijara para el miércoles de la próxima semana el inicio de las reuniones. En este primer encuentro se demandará la documentación que se requiera a cada grupo en virtud del compareciente que soliciten y se adoptarán los primeros acuerdos sobre el funcionamiento de esta comisión. Además, se aprobará un plan de trabajo en relación a las primeras comparecencias que soliciten los distintos grupos parlamentarios y se abrirá un debate al respecto. Para Quevedo, este debate debe ser “ágil” y “transparente” para que entre todos los grupos se pueda llegar a un procedimiento común y se organicen las comparecencias lo mejor posible. Dijo que este órgano tiene que “estar a la altura” de las “exigencias” de la ciudadanía, sobre todo por los últimos casos de corrupción. Los comparecientes serán convocados con quince días de antelación, por lo que los primeros podrían acudir a mediados de junio. No obstante, el propio Quevedo puntualizó que no hay que “contaminar” el debate en la Cámara de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), teniendo en cuenta que la aprobación definitiva de las cuentas públicas será a finales de junio. LAS CUENTAS CLARASPor su parte, la vicepresidenta primera de esta comisión, Beatriz Escudero (PP), reiteró que en sus filas no asusta “nada” que se investigue su financiación porque el PP es el “único partido” que tiene las cuentas “claras”, mientras la oposición se ha opuesto a que se haga lo mismo en sus formaciones.Informó de que en esta primera reunión de la Mesa su grupo ha planteado varias cuestiones que les inquietan, como saber “qué se va a investigar”. POR ello, se ha pedido un informe a los letrados de la Cámara para que se responda cuál puede ser el ámbito temporal de la comisión, ya que “algunos piden que se investigue desde que surgió el PP y otros desde la refundación”, de lo que se deduce que “no lo tienen claro” y la oposición “no se ha puesto de acuerdo”.Igualmente, en el ámbito institucional se ha pedido que se aclare si también se pretenden investigar ayuntamientos o comunidades y también se ha recalcado que no pueden existir dictámenes que interfieran en los procesos judiciales en marcha o que den lugar a investigaciones paralelas.La diputada popular hizo especial hincapié en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá a dar explicaciones “en cuanto le llame el Parlamento”. “El PP siempre ha colaborado en cuanto se le ha reclamado cualquier documento”, remarcó, para a renglón seguido subrayar que su partido no tendrá “ningún inconveniente” en colaborar desde el ámbito que se diga.