UNIDOS PODEMOS SOLICITA UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE “DIAGNOSTIQUE” Y “SOLUCIONE” LA "CRISIS TERRITORIAL"

El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso solicitó este miércoles la creación de una comisión no permanente que aborde la crisis territorial, realice un “diagnóstico” y dé “soluciones” al conflicto territorial. La iniciativa la presentaron esta tarde en una rueda de prensa en el Congreso el portavoz de Unidos Podemos en la Cámara, Íñigo Errejón; el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech; el de En Marea, Antón Gómez-Reino; el parlamentario de Compromís Ignasi Candela y la secretaria general de Podemos en Euskadi, Nagua Alba. Errejón señaló que esta iniciativa tendría que haber salido del propio Gobierno, que “durante mucho tiempo” ha tratado la cuestión territorial como un asunto “tabú”. No obstante, explicó que desde Unidos Podemos han demostrado ser capaces de "presentar soluciones” a la crisis territorial, un tema en el que, indicó, “no hay que ser tímidos”. Dijo que se trata de abrir un espacio de debate político sobre este asunto. “Es hora de abordar esta cuestión de forma valiente”, subrayó.Por su parte, Domènech aseguró que se trata de generar un espacio de diálogo para “diagnóstico” del conflicto y que pueda ofrecer “soluciones”. Por ello, demandó “rigor”, “flexibilidad” e “imaginación” porque el Estado “está viviendo la peor crisis territorial”. Además, dijo que a la comisión acudirían no sólo los parlamentarios, sino representantes de la ciudadanía y expertos en la materia. Asimismo, explicó que el Grupo Parlamentario Socialista ha acogido esta solicitud de manera "positiva" e indicó que espera que salga adelante en un plazo "razonablemente breve". Por su parte, Nagua Alba exigió que los problemas políticos se solucionen con más democracia y no “dándole la espalda”, mientras que Antón Gómez-Reino mencionó la pluralidad como una “virtud”. Ignasi Candela planteó el problema desde la perspectiva de su formación valenciana, Compromís, y aseguró que en la Comunidad Valenciana sufre el “ataque” del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las comisiones no permanentes son las que se crean, según el Reglamento del Congreso de los Diputados, para un trabajo concreto y se extinguen a la finalización del mismo o al finalizar la legislatura.