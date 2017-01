(AVANCE) YAKOVLEV. COSPEDAL SE COMPROMETE A RECONOCER LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

Etiquetas

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometió este lunes ante el Congreso de los Diputados a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración por el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles, aunque solo desde un punto de vista "moral" y de "dignidad" porque económicamente quedaron satisfechas las indemnizaciones. En su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, la ministra aseguró: "Siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración. Porque ésta no sólo no acaba en la garantía de los principios y valores fundamentales de nuestro Estado democrático, sino que empieza con ellos". Por ello, "y de acuerdo con nuestros principios y valores", añadió la ministra, "tenemos la obligación moral de honrar la memoria" de las víctimas y "pedir siempre un justo y digno reconocimiento para ellas y para sus familias", de ahí ese "cambio de consideración". Cospedal aseguró que además es necesario "aprender las lecciones que se pueden extraer de una tragedia así" y por ello el Ministerio ha puesto "todos los medios para minimizar al máximo los riesgos, e intentar que una situación así no se pueda volver a repetir". De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, Cospedal aseguró que desde el Ministerio "procederemos según lo sugerido con respecto a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración", es decir, "no se volverá a satisfacer las indemnizaciones" por entender que ya quedaron satisfechas y se entiende ese reconocimiento desde el punto de vista "moral", "de justicia" y de "dignidad".