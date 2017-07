EL CONGRESO NO LOGRA SACAR ADELANTE DECLARACIONES INSTITUCIONALES SOBRE VENEZUELA, MIGUEL ÁNGEL BLANCO Y MAR DE ALBORÁN

Etiquetas

- Podemos presenta un texto alternativo al del PP sobre Venezuela que tampoco logra el consenso. Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados no lograron consensuar este martes tres declaraciones institucionales, sobre Venezuela, el concejal del PP asesinado hace 20 años por ETA Miguel Ángel Blanco y los últimos sucesos acaecidos en el mar de Alborán.Para que se proceda a la lectura de una declaración institucional en la Cámara tiene que haber consenso y los grupos no lo lograron. Podemos negó la lectura de un texto sobre Venezuela propuesto por el PP y Ciudadanos tras el ataque al Parlamento de este país que protagonizó supuestamente un grupo de simpatizantes del Gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, fuentes de Podemos consultadas por Servimedia explicaron que, en su lugar, el partido de Pablo Iglesias propuso un texto alternativo que no apoyaron el resto de formaciones porque, según argumentan, “no les interesa llegar a un consenso” en este asunto. Desde Podemos indican que “no se oponen” a la lectura de una declaración sobre Venezuela, pero acusan al PP y Cs de no querer contribuir “ni al diálogo ni a la solución del conflicto” en este país con un texto que, a su juicio, no condena todos los episodios de violencia y no apoya las iniciativas al diálogo. TEXTO ALTERNATIVO DE PODEMOSEl texto de Podemos, al que tuvo acceso Servimedia, tampoco consiguió consenso para su lectura en el Parlamento. En él el partido de Iglesias así la excarcelación del opositor venezolano Leopoldo López. “El Congreso saluda la excarcelación de Leopoldo López producida el 7 de julio, y agradece especialmente el papel jugado por el expresidente Rodríguez Zapatero en este proceso. Esta excarcelación es una prueba de que los intentos de mediación y diálogo entre las partes, como los promovidos por UNASUR con la participación de los tres expresidentes y el Vaticano, son el camino a seguir y deben obtener el apoyo decidido de la comunidad internacional”. En estas líneas “razonables y constructivas” para Podemos exigían un diálogo “urgente, inclusivo y basado en el sincero reconocimiento mutuo de los distintos actores políticos” para solucionar la situación venezolana, al tiempo que mostraban la “condena” de la Cámara a los ataques producidos en la Asamblea nacional del país. Sin embargo, fuentes socialistas indicaron que a ellos no les había llegado ningún texto alternativo venido de Podemos sobre la situación en Venezuela. MAR DE ALBORÁN Y MIGUEL ÁNGEL BLANCOPor otro lado, Podemos también se opuso a apoyar un texto, a propuesta del PSOE, sobre “la tragedia ocurrida en el mar de Alborán, en la que fallecieron 49 inmigrantes”, en el que los socialistas planteaban la mejora de las políticas y los medios para que estas circunstancias no se conviertan en una constante. Desde Podemos, demandaban que se incluyera en esta declaración “la articulación de vías legales y seguras” por ser una de las razones principales por las que la gente “arriesga su vida”. Una aclaración que desde Podemos aseguran que se desoyó y, por lo tanto, hizo decaer también la lectura de este texto. Por último, tampoco se leerá una declaración institucional sobre Miguel Ángel Blanco, propuesta por el PP, por la oposición a la misma de EH Bildu.