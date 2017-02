ERC PIDE EN EL CONGRESO QUE NO SE APLIQUE IVA A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Etiquetas

ERC ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama que no se aplique el IVA a los abogados y procuradores que prestan asistencia jurídica gratuita. La iniciativa, que firma la diputada portavoz de ERC en la Comisión de Justicia, Ester Capella, responde a la decisión de la Dirección General de Tributos de pasar a considerar sujeta a tributación dicha asistencia, a la que se deberá aplicar el tipo general del 21%.Con esa decisión "sin precedentes", dice Capella, los profesionales adscritos a ese servicio pasan a tener la condición de empresarios o profesionales a efectos de ese impuesto. Hacienda, denuncia, "juega con la presión fiscal para pasar de recaudar votos a recaudar impuestos en función del calendario electoral".Capella alerta de que el cambio de criterio después de más 30 años de vigencia del actual modelo "ha introducido una notable confusión y alarma en el sector", ya que además no se ha concretado la metodología para hacer efectivo el pago del impuesto.Dado que el IVA grava el consumo, su aplicación debería repercutir en los clientes de esos abogados, que son personas sin recursos o con ingresos moderados. Además, no parece factible, apunta, que las comunidades autónomas asuman esa imposición, y tampoco lo es que suponga una merma en las retribuciones ya "exiguas" de esos profesionales.