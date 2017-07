EL CONGRESO CONVALIDA EL DECRETO DEL CANON DIGITAL

Etiquetas

El Pleno del Congreso de los Diputados dio hoy el visto bueno a la convalidación del real decreto regulador del nuevo modelo de compensación equitativa por copia privada que aprobó el Consejo de Ministros el 3 de julio.El nuevo modelo sustituye el anterior mecanismo anulado por la justicia europea, que cargaba la compensación a los autores sobre los Presupuestos del Estado, y que ahora pasará a ser gravada sobre los soportes de grabación. El decreto recibió el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y PNV; la abstención de IU y ERC, y el voto en contra de Podemos.En la presentación del decreto, Méndez de Vigo dijo que con el texto sometido a refrendo de la Cámara Baja, se soluciona el “vacío legal” derivado de la sentencia anuladora del tribunal europeo de justicia y se propone un nuevo mecanismo que ha querido ser consensuado con las entidades de gestión y con las fuerzas políticas. José Torres Mora, del PSOE, manifestó que el nuevo sistema es “un paso en la buena dirección, que viene a mitigar el error que ocasionó Rajoy en 2011 cuando decidió pagar la compensación por copia privada con los Presupuestos del Estado”, penalizando a la gente que nunca hace copias privadas. El diputado socialista reconoció "el esfuerzo" mostrado por el Gobierno para lograr el consenso en torno a un nuevo modelo.Por Unidos Podemos, Eduardo Maura afirmó que el decreto no cuenta con el apoyo de las asociaciones de consumidores ni de internautas, y no va en consonancia con las nuevas formas de consumo cultural.Félix Álvarez, de Ciudadanos, dijo que su grupo apoya el nuevo modelo porque “se ajusta a la legislación europea y nos equipara al resto de países de la UE”, y Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, lo catalogó de “paso positivo”.Desde las filas del PP, María José García-Pelayo, agradeció el gran apoyo parlamentario y el de las entidades de gestión a un decreto encaminado a "dar solución a un problema que es histórico y que no viene desde el 2011, como dice el PSOE".MÁS CONTROL En el debate, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, aseguró que el Ejecutivo incrementará la supervisión sobre las entidades de gestión de derechos de autor para velar por un reparto equitativo de la compensación por copia privada.El ministro dijo que el Gobierno “no se siente ajeno a la polémica” que ha rodeado algunas actuaciones de las sociedades de autor en la gestión de derechos, y por eso la aprobación del nuevo canon digital “irá acompañado de un incremento de la supervisión de estas entidades, haciendo uso de nuestra función de tutela, para velar por un reparto equitativo de la compensación por copia privada y para desterrar prácticas que desprestigian a estas entidades”.