EL CONGRESO CONVALIDA EL DECRETO QUE PROHIBIRÁ EL CORTE DE LA LUZ A LOS HOGARES MÁS VULNERABLES

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes el real decreto que garantiza la financiación del bono social y que, una vez sea desarrollado su reglamento en el plazo de tres meses, prohibirá el corte del suministro a los hogares más vulnerables.El decreto que contiene el mecanismo de financiación del bono social y otras medidas de apoyo a consumidores vulnerables obtuvo 248 votos a favor, 77 en contra y 15 abstenciones. Además, no será tramitado como proyecto de ley.El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, valoró la aportación de los grupos parlamentarios “en un asunto que nos preocupa a todos”. A este respecto, afirmó que “cuanto más apoyo reciba mejor, porque será más robusto” por lo que pidió la colaboración de los grupos en el desarrollo reglamentario del decreto.Asimismo, indicó que existe consenso para atender de manera más exhaustiva las realidades sociales y para aplicar el criterio de renta de forma más explícita.Por su parte, entre los grupos que aportaron modificaciones al decreto, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, destacó que, “a pesar de que no se han cumplido todas las expectativas”, la “necesidad de diálogo del Gobierno ha abierto las puertas a la esperanza de mucha gente que aguarda decisiones políticas que le faciliten la vida”.Además, aprovechó su intervención para criticar a grupos como el de Podemos, que rechazaron el decreto. “Lo que nunca haremos es pelear por una pancarta pudiendo cambiar las normas”, sentenció.En nombre de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, afirmó que “es necesario transmitir a la gente que hay temas importantes en los que sí que somos capaces de sentarnos a hablar más allá de las ideologías” y se refirió a una de las aportaciones de su formación, la de que introducir una referencia explícita a la situación de los consumidores vulnerables.El diputado del PP Guillermo Mariscal destacó que el decreto “responde a un problema grave intentando buscar el apoyo del mayor número posible de grupos parlamentarios” y se sumó a la invitación del ministro Nadal para que participen en el desarrollo del reglamento.Entre los que votaron en contra, el diputado de Podemos Francesc Vendrell denunció que “no es una verdadera ley de mitigación y reducción de la pobreza energética” y que “llegamos tarde y mal”.También votó en contra ERC, en este caso, según explicó su portavoz Joan Capdevila, porque el decreto beneficia a las grandes compañías eléctricas y no protege al consumidor, por lo que lo tachó de “parche”.Por último, se abstuvieron el PNV y el PDECat, ya que, según apuntó Carles Campuzano” el Gobierno llega tarde en esta materia”. “Tendría que haber tenido esta actitud en los peores años de la crisis para haber minimizado las consecuencias”, añadió.