EL CONGRESO ESTRENA HORARIO DE PLENO Y LA COMIDA SE CONVIERTE EN TEMA DE CONVERSACIÓN

El Congreso de los Diputados estrenó este martes un nuevo horario, las tres de la tarde, para el inicio del pleno, lo que provocó que el almuerzo se convirtiera en tema de conversación en los primeros minutos.En los pasillos de la Cámara, periodistas y políticos se preguntaban si les había dado tiempo a comer algo. El adelanto del pleno a las 15 horas provocó que casi se solaparan las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces con el inicio del Pleno. Además, este martes estaban programadas las Comisiones de Economía, Seguridad Vial y Sanidad que concluyeron también poco antes del inicio de la sesión plenaria.Algunos diputados comentaron que habían tenido que almorzar “muy pronto” y que no estaban acostumbrados a ello, mientras que otros reconocían que sólo habían podido comer “medio bocadillo” y otros no habían probado bocado. En el Hemiciclo, al inicio de la sesión, estaban sólo la mitad de los diputados y dos miembros del Gobierno: la ministra de Empleo y el titular de Energía.BÁÑEZ FELICITA A LA CÁMARALa primera en intervenir en este Pleno extraordinario, después de que la presidenta del Congreso abriera la sesión, fue la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que felicitó a la Cámara por haber tenido esta “buena iniciativa de comenzar los plenos a las tres”.“Es un ejemplo de racionalización y de conciliación y me parece bien que avancemos en España en horarios laborales compatibles con la vida, eso también es importante para la calidad del empleo”, destacó la titular de Empleo.El inicio del pleno a las tres de la tarde es una prueba que ha puesto en marcha el Congreso para intentar adelantar el horario de los plenos y evitar las votaciones a horas tardías, en favor de la conciliación. Pero desde la Mesa del Congreso confiesan que el asunto es difícil de articular porque, adelantar los plenos acarrea los cambios de horas de otras cuestiones como la Junta de Portavoces, y eso puede dificultar, a su vez, la conciliación de los diputados que viven fuera de Madrid.