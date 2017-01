LA MESA DEL CONGRESO MANTIENE EL VETO A LA TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA DEL PSOE SOBRE PENSIONES

Etiquetas

La Mesa del Congreso de los Diputados mantiene de momento en la práctica el veto a la tramitación de la proposición de ley presentada por el PSOE para incrementar las pensiones por encima de la previsión del Gobierno.El veto se mantiene en la práctica, lo cual impide la tramitación de la iniciativa, a pesar de que no hay una decisión formal de la Mesa sobre aceptación o no de ese veto, según precisaron este martes fuentes parlamentarias. Tras la presentación de esa iniciativa por parte del PSOE, el Gobierno hizo uso de su prerrogativa constitucional de vetar la tramitación por entender que su aplicación supondría una alteración considerable de las previsiones presupuestarias.La Mesa del Congreso decidió entonces pedir una explicación al Gobierno, y la respuesta fue considerada insuficiente para dar por válido su argumento, por lo que se solicitó una ampliación de esa información que aún no ha llegado. En la reunión de este martes, el PP y Ciudadanos votaron a favor de mantener el veto mientras llega esa información del Gobierno argumentando la vigencia de esa prerrogativa constitucional y a los argumentos jurídicos y jurisprudenciales que la respaldan. El PSOE sigue reclamando su derecho a tramitar esa proposición de ley con el respaldo de los miembros de Podemos en la Mesa, que se muestran favorables a la tramitación de todas las iniciativas sin considerar necesario ese informe cuya espera está dilatando el proceso.