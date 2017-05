EL CONGRESO PEDIRÁ LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE FRANCO Y EL TRASLADO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Etiquetas

La proposición no de ley del PSOE que reclama la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos parece que saldrá adelante en la votación de este jueves con los votos en contra del PP y ERC, aunque el Gobierno no tendrá obligación de acatar dicha petición.Según indicaron a Servimedia fuentes parlamentarias, el PSOE no ha admitido las enmiendas presentadas por otros grupos pero, pese a ello, obtendrá mayoría por los votos favorables de los socialistas, Unidos Podemos y Ciudadanos, entre otros. El Pleno del Congreso debatió este martes esta iniciativa del PSOE, defendida por el diputado Gregorio Cámara, quien denunció que el Gobierno del PP mantuvo esta ley “vigente pero vaciada” y “nada se hizo en la décima legislatura”. Tras las palabras del socialista, la diputada del PP Alicia Sánchez Camacho señaló que en su día “todos acordamos no hacer un uso partidista de nuestra historia” pero indicó que el PSOE ha roto ese acuerdo por segunda vez, la primera cuando aprobó la Ley de Memoria Histórica. Sánchez Camacho señaló que “hoy, más que nunca”, hay que reivindicar el pacto constitucional y criticó que el diputado socialista, con su discurso en la tribuna, parecía que ostentaba "el patrimonio de la defensa de las víctimas franquistas” cuando “todos los gobiernos (UCD, PSOE y PP) han adoptado medidas” para la reparación de las víctimas Sin embargo, Cámara, diputado por Granada, denunció que el Gobierno del PP mantuvo esta ley “vigente pero vaciada” y “nada se hizo en la décima legislatura”, por lo que entiende que esta “situación de parálisis tiene que cesar” y añadió que es necesario que, de manera “urgente”, recuperar todas las políticas públicas para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Además del PP, el PSOE se encontró con la oposición de ERC que, en boca de su portavoz Joan Tardá, dijo que esta iniciativa no es más que un “monumento al cinismo” porque ahora, dijo a los socialistas, les interesa esta situación y no cuando estaban en el Gobierno.