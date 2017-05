EL CONGRESO PRORROGA LA COMISIÓN SOBRE FERNÁNDEZ DÍAZ ENTRE CRÍTICAS DEL PSOE A PODEMOS Y LOS NACIONALISTAS

Etiquetas

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó esta tarde por unanimidad prolongar hasta julio la comisión que investiga si el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz usó a las Fuerzas de Seguridad del Estado contra rivales políticos del PP.La decisión fue tomada por 346 votos a favor y sin abstenciones ni pronunciamientos en contra. La votación se produjo momentos después de que los diputados diesen el visto bueno a los Presupuestos Generales para 2017. A la ratificación de la prórroga de la comisión sobre la gestión de Fernández Díaz siguió un breve turno de intervención de los distintos portavoces de los partidos. En este pequeño debate, el PSOE arremetió con dureza contra Podemos, ERC y PDCat, que vienen acusando a los socialistas de confabularse con PP y Ciudadanos para cerrar cuanto antes esta investigación.A este respecto, el portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, dijo que su partido no aceptaba “lecciones” ni de la formación morada ni de los nacionalistas catalanes, ya que los primeros se han dedicado a hacer “teatro” en este asunto mientras que los segundos cierran investigaciones en el Parlamento catalán.“MÉTODOS ESTALINISTAS”Así, Trevín acusó a ERC y PDECat de usar “métodos estalinistas” en la Cámara catalana para cerrar, sin haberse iniciado, la comisión que debería investigar al exsenador Santiago Vidal. Este exparlamentario de ERC dijo, en una serie de conferencias, que la Generalitat preparaba la secesión, entre otras cosas, reuniendo datos fiscales de los catalanes y analizando las simpatías políticas de los jueces.Por contra, la portavoz de Podemos, Irene Montero, se preguntó “qué tienen que esconder” PSOE, PP y Ciudadanos para no dejar acudir a la comisión sobre Fernández Díaz a una serie de policías y a políticos como el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Por este motivo, esta diputada pidió a estos tres partidos que dejen de “obstaculizar” estos trabajos.Asimismo, el diputado de ERC Gabriel Rufián acusó a PSOE y PP de querer mantener una “omertá” sobre asuntos de Estado, mientras que Miquel i Valentí, del PDCat, dijo que el entendimiento en este asunto de populares y socialistas huele a “postfranquismo”.“NO HAY NADA”Además, el presidente de la comisión sobre Fernández Díaz, el peneuvista Mikel Legarda, se refirió a que la prórroga de los trabajos de este órgano es “necesaria”, aunque no será “suficiente” si no comparecen en la misma los policías que han sido citados “de forma recurrente” en informaciones periodísticas.Por su parte, Carlos Rojas, del PP, criticó a Podemos por no hacer sus “deberes” para prolongar la comisión, aunque defendió que en las investigaciones sobre la gestión de Fernández Díaz “no hay nada”. Sostuvo que por ello deberían pedirse “disculpas” al PP y al exministro del Interior por haberse hecho acusaciones que han sido desestimadas por los tribunales, en referencia al supuesto uso político de las Fuerzas de Seguridad.Por último, Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, reprochó al partido de Pablo Iglesias no haber estudiado el reglamento parlamentario para ver que la comisión tenía unos plazos, al tiempo que afirmó que la formación naranja no se opondrá a prolongar los trabajos más allá de julio si lo pide una mayoría del Congreso.