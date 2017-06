EL CONGRESO APRUEBA QUE ROBLES SUSTITUYA A HERNANDO EN LA COMISIÓN DE SECRETOS OFICIALES

Etiquetas

El Congreso de los Diputados aprobó este martes el nombramiento de la recién estrenada portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Margarita Robles, para sustituir a Antonio Hernando en la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, conocida como 'Secretos Oficiales'.Tras la votación en urna por parte de los diputados, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, fue leyendo cada una de las papeletas en voz alta y, una vez hecho el escrutinio, se aprobó el nombramiento de Robles por 326 votos a favor de los 332 emitidos, ya que hubo 4 en blanco y 2 nulos. La Cámara Baja aprobó el pasado 22 de febrero la constitución de este órgano, cuyos trabajos se iniciarán este miércoles a puerta cerrada para abordar el uso por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy de los fondos reservados. Contará con la comparecencia a petición propia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de los ministros de Defensa e Interior, María Dolores de Cospedal y Juan Ignacio Zoido, respectivamente. Esta comisión está formada por los portavoces de los grupos parlamentarios del PP, Rafael Hernando; PSOE, Margarita Robles; Unidos Podemos, Irene Montero; Ciudadanos, Juan Carlos Girauta; ERC, Joan Tardá; PNV, Aitor Esteban (PNV), y el diputado del PDECat Jordi Xuclá en representación del Grupo Mixto.La elección de estos diputados, acordada previamente entre los grupos, se hizo mediante votación secreta en urna en el Hemiciclo en febrero, por una mayoría cualificada de tres quintos (al menos 210 votos afirmativos) cumpliendo la tradición parlamentaria de elegir a los portavoces de todos los grupos parlamentarios y a un representante del Grupo Mixto. La Presidencia de la Comisión recae en la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor. La finalidad de esta Comisión es conocer y controlar la información clasificada como secreta y lo relativo a los fondos reservados de los ministerios que se destinan a la defensa y seguridad del Estado. Su cuantía se fija cada año en los Presupuestos Generales del Estado.Durante la X Legislatura, la constitución de esta comisión no estuvo exenta de polémica, ya que el PP se negó a apoyar la presencia de un miembro de ERC, formación que formaba parte del Grupo Mixto, en el que también había diputados de Amaiur. El PP vetó la presencia de ERC por temor a que la información que se obtiene en la comisión llegase a la formación ‘abertzale’, que no había condenado el terrorista de ETA ni pedía la disolución de la banda terrorista. Puesto que esta vez la circunstancia es distinta y ERC tiene grupo parlamentario propio, el PP no ha puesto objeción a la presencia de los indepentistas.