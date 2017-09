EL CONGRESO TRAMITARÁ LA INICIATIVA DEL PSOE QUE CONTEMPLA UN BONO SOCIAL PARA EL GAS

Etiquetas

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, incluido el del PP, han mostrado su respaldo a la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que, entre otras medidas, contempla el establecimiento de un bono social para el gas, similar al existente para la electricidad.Además del bono, que el PSOE contempla que sea cofinanciado por las empresas de gas natural, su propuesta contempla la prohibición del corte de suministro a los consumidores con vulnerabilidad severa y ampliar de dos a cuatro meses el plazo para cortarlo a otros hogares vulnerables.En la defensa de la proposición de ley, que pese a superar este trámite fue muy criticada por los grupos, la diputada socialista Pilar Lucio defendió su importancia porque “la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas”.A este respecto, denunció que los precios de los suministros energéticos han crecido sustancialmente en los últimos años y que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro.Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque afirmó que la propuesta socialista “está poco pensada” y la tachó de “cortoplacista”, además de advertir de que contiene errores técnicos.También anunciaron su voto favorable los portavoces de Podemos, Yolanda Díaz, y de ERC, Joan Capdevila, criticando ambos la propuesta, entre otras cosas, por ser insuficiente y por beneficiar a las grandes empresas energéticas.Por su parte, Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, no aclaró cuál será el voto de su formación y acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta del partido naranja y que no fue tenida en cuenta por el grupo socialista al negociar el bono social eléctrico. En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias, mientras que el PNV adelantó que ha optado por abstenerse.