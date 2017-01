ELORZA CONSIDERA "IMPROPIOS" LOS ABUCHEOS EN EL ACTO DE SÁNCHEZ Y PIDE UN DEBATE "RESPETUOSO"

Etiquetas

El diputado del PSOE y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza considera "impropios" los abucheos a Felipe González y a dirigentes del partido durante el acto de Pedro Sánchez el pasado sábado en Dos Hermanas (Sevilla), y reclamó un debate "respetuoso" que sirva para "curar la herida".En los pasillos del Congreso de los Diputados, Elorza alertó de la necesidad de evitar "descalificaciones" y "crispación" en un debate que debe ser "ejemplar y democrático", abordando las diferencias que existen dentro del PSOE. "Ese contraste de ideas, ese debate respetuoso no debe significar un choque de trenes, en absoluto", dijo Elorza, convencido de que es "bueno" que esas discrepancias afloren. "Lo malo", añadió, es que ese proceso que podría culminar en dos meses "lo han alargado a cinco" porque el Congreso Federal no será hasta junio. Preguntado expresamente por las declaraciones del secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, sobre Sánchez, Elorza aseguró que "no estuvo acertado" y "le faltó un poco de cariño". Al escucharlo en la radio, explicó, pensó que no había "estado bien" en la entrevista. Cornejo arremetió contra Sánchez al decir que "¡ya está bien de demagogia, de falacias y de engañar!". "Primero proyecto y luego candidato para desarrollar ese proyecto, cada uno tendrá sus prioridades dentro del proyecto decidido entre todos".Elorza se mostró convencido de que todos, incluido él mismo, que ha calificado la candidatura de López como "una copia algo borrosa" de la de Sánchez, irán "mejorando" en el debate. En todo caso, cree que "se tiende a exagerar" y que el PSOE no va dar "ningún espectáculo". Cree que el debate precongresual será "fantástico", "apasionado" pero "respetuoso", porque así es como tiene que ser "para curar la herida" que existe en el partido. Por ello considera que los abucheos a González y a otros dirigentes en el acto de Sánchez fueron "impropios", porque todos ellos son "parte del PSOE y de su historia" a pesar de las discrepancias que se puedan expresar siempre de forma respetuosa. Quien no actúe así, sentenció, "perderá esta batalla democrática".