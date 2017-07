EL PP CONSTATA QUE LA FINANCIACIÓN DE PODEMOS Y CS ES “MEJORABLE” Y SUBRAYA QUE LA DEL PSOE ES “LA MÁS OPACA”

Etiquetas

El Partido Popular constató este jueves, al término de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado, que la financiación de PSOE, Podemos y Ciudadanos es “manifiestamente mejorable”, aunque subrayó que la de los socialistas “es con mucha diferencia la más opaca”.El senador del PP Luis Aznar valoró de esta manera la comparecencia en el citado órgano parlamentario de los responsables de finanzas de Podemos y Ciudadanos, Daniel de Frutos y Carlos Cuadrado, y de los exgerentes socialistas Xoan Manuel Cornide y Gregorio Martínez Garrido. En declaraciones a los periodistas, Aznar admitió que el PP se va “mucho más preocupado de lo que ha entrado” en la comisión, aunque subrayó que este órgano acaba de empezar y todavía queda “trabajo” que realizar por delante. Prueba de ello es que están llamados a comparecer los líderes de PSOE, Podemos y Ciudadanos (Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera), intervenciones que se esperan a partir del mes de septiembre en la Cámara Alta. Preguntado sobre si el PP está en condiciones de acusar de financiarse ilegalmente a los partidos de la oposición, contestó que “lo raro” hasta ahora “es que solo se haya hablado (de la financiación) del PP”, cuando el PSOE, Podemos y Ciudadanos han reconocido “irregularidades” durante esta jornada. AUSENCIA DE TRANSPARENCIAConcluyó que con las comparecencias de este jueves el PP constata que la financiación en PSOE, Podemos y Ciudadanos es “manifiestamente mejorable” y “la transparencia brilla por su ausencia”. No obstante, apuntó que la contabilidad del PSOE “es con mucha diferencia la más opaca”. Explicó que tras la comparecencia del que fuera gerente del PSOE entre 2004 y 2014, Xoan Manuel Cornide, se ha evidenciado que los socialistas pueden estar escondiendo créditos hipotecarios que se les han concedido y “ocultan que los bancos les han condonado”. Por este motivo, Aznar avisó a los socialistas de que los servicios jurídicos del PP estudian la existencia de un posible “dopaje electoral” por parte del PSOE. Por otra parte, tras interrogar a Martínez Garrido en la comisión, el senador popular aseguró a los medios de comunicación que la campaña de Pedro Sánchez para llegar a la Secretaría General tiene “cuanto menos una dudosa legalidad en cuanto a su financiación”. Por último, calificó de “escandalillo” que los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos anunciaran que sus formaciones no iban a participar en esta comisión de investigación porque el plan de trabajo que se implanta en la misma es “sectario", está "viciado" y es "manipulador”. ERC tampoco ha participado en la comisión y el PNV, pese a que estuvo en la sesión constituyente presentando incluso un programa de trabajo, no consideró conveniente personarse hoy en la misma.“Es una vergüenza y una pena que hayan decidido faltar a su responsabilidad”, consideró Aznar, que ensalzó el trabajo iniciado hoy por este órgano y avisó de que las conclusiones serán sometidas a un análisis jurídico.