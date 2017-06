COSIDO NIEGA "TRAMAS" EN LA POLICÍA Y "CONSPIRACIONES" CONTRA LA OPOSICIÓN

Etiquetas

Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional, negó hoy en el Congreso que durante su etapa al frente de este cuerpo de seguridad existieran "tramas" de comisarios o que se montaran "conspiraciones" contra de rivales políticos del PP.“No considero que haya habido conspiraciones contra la disidencia política”, afirmó Cosidó esta tarde ante la comisión de la Cámara Baja que investiga si el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz usó a las Fuerzas de Seguridad de forma partidista.El exdirector de la Policía negó la existencia de estas “conspiraciones” al responder al diputado de ERC Gabriel Rufián, quien sostuvo que estas actuaciones contra los opositores se dieron, entre otras cosas, para actuar contra el proceso independentista catalán. Este parlamentario nacionalista defendió que esto lo probarían las reuniones entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña. A este respecto, Cosidó dijo que no tuvo “conocimiento previo” de estas reuniones del ministro y que conoció las grabaciones sobre las mismas cuando fueron difundidas en medios de comunicación.Sobre estas grabaciones, el exdirector de la Policía dijo que es el “primer caso” que conoce de este tipo, pero que desconoce quién pudo interceptar las conversaciones y si se hizo desde dentro de Interior. En todo caso, apuntó que suscribe “cien por cien” el informe policial que se hizo sobre estas escuchas, en el que no se resuelve sobre la autoría de las mismas. NIEGA “TRAMAS” EN LA POLICÍANo obstante, Cosidó expresó su “condena clara” de la grabación de las reuniones del ministro y su difusión posterior, puesto que es un delito y constituye una “clara intromisión” en la intimidad de un miembro del Gobierno. Añadió que es un “hecho grave” y que en la difusión de las grabaciones hubo una clara “intencionalidad política”.Por otra parte, el exdirector negó que hubiera “tramas” en la Policía en su etapa, afirmación que hizo después de que los diputados le preguntasen sobre la actuación de varios comisarios, entre ellos Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago y Marcelino Martín Blas.“No creo que hubiera tramas (en la Policía)”, dijo al respecto Cosidó, quien añadió que hacía un “balance positivo” de los altos cargos policiales que dirigieron el cuerpo durante su etapa, aunque pudo haber “errores” y “aciertos”.Al mismo tiempo, el exdirector se mostró en contra de que exmandos policiales comparezcan en esta comisión en el Congreso, ya que eventuales responsabilidades de estos funcionarios deberían dirimirse “en otro ámbito”, no en el Parlamento.