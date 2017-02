MADRID. COSPEDAL INSTA A TODOS LOS PARTIDOS Y ADMINISTRACIONES A QUE LA 'OPERACIÓN CAMPAMENTO' LLEGUE A “BUEN PUERTO”

Etiquetas

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, llamó este martes a todos las administraciones y a todos los partidos políticos implicados, “con independencia de su color”, a involucrarse y trabajar para que la 'operación Campamento' llegue a “buen puerto”.En la sesión de control al Gobierno en el Senado, Cospedal explicó que la intención del Ministerio es incorporar los territorios de Campamento, concretamente la parcela AP10.23, a la ciudad favoreciendo el desarrollo de Madrid y del barrio de Batán. Defendió el “fin social” de la operación, ya que permitiría construir viviendas de protección pública, otorgaría margen para el desarrollo de la zona y permitiría el soterramiento de la A-5. “Con esta operación se crearían muchos puestos de trabajo y se liberarían fondos para la Defensa”, sentenció. Cospedal reconoció que la responsabilidad de que esta operación se haya dilatado en el tiempo es compartida. No obstante, aclaró que el Ayuntamiento de Madrid no quiso implicarse en la misma con un Gobierno en funciones. Por ello, apeló a la responsabilidad de todas las administraciones implicadas –Ministerio de Defensa y Ayuntamiento- para que la operación llegue a “buen puerto”.Por su parte, el senador socialista José Cepeda reprochó a Cospedal el retraso en la concreción de la operación acusando a las administraciones implicadas en su desarrollo. Esto le permitió censurar al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que considere Madrid la “tienta de Vistalegre”.“Los madrileños siguen pagando incomprensión de sus administraciones. Esta no es operación especulativa sino social. Póngase las pilas para satisfacer a miles de madrileños”, remachó.